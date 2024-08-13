數碼暴龍動畫25週年紀念展現場直擊｜海量童年回憶睇到眼濕濕 內文多圖｜不經不覺，原來第一代數碼暴龍動畫（數碼暴龍大冒險 デジモンアドベンチャー）播出已經是 25 年前的事情，小時候被選中嘅細路們都已經變成社會人了...最近官方為記念第一代數碼暴龍動畫播出 25 周年，舉辦「動畫25週年數碼暴龍冒險展」（アニメ25周年記念デジモンアドベンチャー展），《香港01》科技玩物頻道帶大家現場直擊。



數碼暴龍動畫25周年展覽 重溫多個集體回憶名場面

「動畫25週年數碼暴龍冒險展」（アニメ25周年記念デジモンアドベンチャー展）於池袋太陽城（Sunshine City サンシャインシティ）的文化會館大樓 3 樓舉行；場館內主要展出初代數碼暴龍動畫的設定畫、分鏡稿、台詞台本，以及動畫中的劇情、名場面的回顧等。而除了初代動畫之外也有展出後續的各代動畫的內容。

攝影：林卓恆

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雖然展區面積並不算太大，但因為展出許多童年回憶，加上會場內狂播《Butter-fly》、《Brave Heart》、《I Wish》等數碼暴龍經典金曲，一些展板記者甚至睇到眼濕濕...

巫師獸😭😭😭😭😭😭攝影：林卓恆

三大必影打卡位

奧米加獸合照佈景



可以站在奧米加獸的肩膀上，重現《我們的戰爭遊戲》中太一和大和與奧米加獸共同作戰的名場面。

攝影：林卓恆

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亞古獸模型



進入會場不久就會有一隻亞古獸（相信是等身大，畢竟亞古獸本身也不大隻）模型招呼大家，當然要合影一番。

攝影：林卓恆

美美徒手接大便



可以重現 TV 版中美美徒手接住垃圾桶獸的大便火箭炮的一幕，還解說了為什麼會有粉紅色的大便，原因是原本的數碼暴龍遊戲機中的大便已是人氣要素，於是就試著加入在動畫中，結果在動畫版中也很受歡迎。

攝影：林卓恆

按圖放大更多動畫25週年數碼暴龍冒險展現場照片：



初代動畫展區：



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其他展區：



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動畫25週年數碼暴龍冒險展 入場券購買方法

動畫25週年數碼暴龍冒險展由 8 月 10 日起至 8 月 25 日舉行；如果來不及看東京這場也不緊，因為之後還會有大阪場！大阪場將會在 2024 年 10 月 5 日至 20 日假心齋橋OPA（心斎橋オーパ）7 樓的特設會場舉行。如果接下來 10 月會去大阪旅行，就可看看會否順便去睇展了。

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數碼暴龍展的入場卷可以在 KKDay 購買；當然如果你有朋友在日本，也可以托他幫你經チケットぴあ（Ticket Pia）買飛。入場券指定入場日期及時段，記得選好時間再準時到達。很重要的一點現場不設即日券，想去就務必事先買飛，門票在 KKDay 上的售價為 132 港元。

記者在會場內都有撞到講廣東話的香港人。

東京場購票連結

大阪場購票連結

順便一提 Sunshine City 文化會館大樓不時都會舉辦和動漫遊戲有關的展覽，如今次和數碼暴龍展同期舉行的就有筋肉人展，去的時候可一併留意有沒有合心水的展覽一次過看完。