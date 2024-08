《遊戲王》由少年JUMP漫畫改篇成對戰卡牌「遊戲王OCG」已達25年,但想不到連game card都可以做商場展覽主題!旺角近排就有個「「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」」,有1,700張卡牌打造六米長卡牌展示牆、「青眼の白龍」主體裝置、2米高「千年積木」、三幻神等打卡位!期間限定店亦有《遊戲王》限量商品發售。



5大打卡展品、想以那個結束這回合?

今次展覽最「大」特色是幾個打卡店都好「大」,比如6米長、以1,700張卡牌組成的展示牆、3米高「青眼の白龍」主體裝置,仲有2米高「千年積木」倒排在商場中庭天花,遊戲王粉絲應該超開心!早排記者同YouTuber「Yuna仔」都有去打卡影相,Yuna本身都唔矮,拍埋一比條藍眼白龍真係好巨型!Yuna仔IG / YouTube

「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」期間限定店

《遊戲王》期間限定店

「遊戲王 公式卡片遊戲 決鬥怪獸@ T.O.P This is Our Place」期間限定店會由8月12日開到9月8日,期間除了可以爆卡,仲有角色的周邊商品賣。

遊戲王解說攤位。

參加即場挑戰、有機會贏PS5主機

同期這商場仲有一個「T.O.P最Firm反應挑戰站」,參加挑戰玩簡單的節奏遊戲,就有機會贏PS5主機、Dyson風筒、ghd髮夾等禮物。(須於場內電子消費滿港幣200元才可參加)

參加即場挑戰、有機會贏PS5主機

日期:2024年8月12日至9月30日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place