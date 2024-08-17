《我的英雄學院》世界人氣投票首週排名出爐 第一名不意外就是他
撰文：COOL潮流生活網
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由日本漫畫家堀越耕平創作的人氣作品《我的英雄學院》於 8 月 5 日正式完結，在作品完結之後官方也公布了接下來的一系列的完結紀念活動。當中又以於世界開放的全角人氣投票最引人矚目，目前活動累積一週已公布第一週結果，你有猜到第一名是哪個角色嗎？
《我的英雄學院》世界人氣投票你參加了嗎？
這個全名為「我的英雄學院 WORLD BEST HERO」的人氣投票活動第一階段於 8 月 5 日正式展開，並且會延續到 9 月 30 日。本次活動範圍是全世界，無論身在何處都能投票，投票的角色範圍則是全作的 278 名角色，第一階段最終公布的前十名平哥將會成為「世界新十傑」並獲得平哥為他們量身打造的新繪圖。而在第一階段獲勝的前三名角色將會晉級到「PLUS ULTRA STAGE」第二階段，並在 24 小時的最後比拚看誰會成為「THE MHA」，贏家除了將獲得專屬電影，更會獲得平哥全新繪製的插畫並將齊立成銅像，可謂是英雄界的最頂尖殊榮。
世界人氣投票第一週排名公開！看看誰上榜！
活動持續到現在一週官方也於 12 日公布了第一週目前的戰果，不意外的前三名依舊由之前的十傑常勝軍，人稱《我英》三巨頭的爆豪、綠谷、轟拿下。
《我的英雄學院》世界人氣投票首週前十名：
1. 爆豪勝己
2. 綠谷出久
3. 轟焦凍
4. 相澤消太
5. 霍克斯
6. 切島銳兒郎
7. 荼毘
8. 死柄木弔
9. 麗日御茶子
10. 歐爾麥特
目前官方也宣布第二週的「最佳個性」投票正式展開，趕快去為自己最愛的英雄投票吧！
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