Monster Hunter Wilds新片、Borderlands 4公開｜Gamescom 2024懶人包｜一年一度的大型遊戲展覽 Gamescom 科隆遊戲展在剛剛香港時間 8 月 21 日凌晨展開並播出開幕發布會，以下整理重點發布內容懶人包。



Borderlands 4 突發震撼公開

在全球均深受喜愛的打寶射擊遊戲系列《Borderlands》邊緣禁地系列最新作，影片只得 1 分半鐘長、透露的資訊不多，只見一個明顯有著 Eridium 的衛星撞穿了一個城市的防護罩，以及一隻機械手臂檢起了 Borderlands 經典的 Psycho Bandit 面罩。最後公布了遊戲會在 2025 年推出，平台為 PC、PS5 和 Xbox Series。

系列舊作《Borderlands 2》在玩家之間評價極高，上一集《Borderlands 3》雖然劇情備受質疑但整體仍為好評之作，但可惜的是上映不久的《Borderlands》改編電影卻是大爆死，不論評價還是票房都極為慘烈；希望《Borderlands 4》可以省返靚個招牌。

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Monster Hunter Wilds 全新影片

萬眾期待的 Monster Hunter Wilds 亦在 Gamescom 上公開了全新的宣傳影片（3rd Trailer），影片長約 2 分半鐘但資訊密度非常高，首先有全新的蜘蛛類大型魔女，可能是妃蜘蛛的亞種或特殊個體。

Monster Hunter Wilds

還展示了遊戲首次公布時三太子叫玩家留意的「特殊魔物」，相信很大機會就是今次的封面龍了。只見牠能使出各種雷電攻擊，更可以將頭部的幾隻角聚攏起來成為電磁炮，相當的潮。

Monster Hunter Wilds

另外也展示了據點的樣貌（頗有 MH3 的感覺），以及有多款武器一閃而過，其中最易留意到的是雙劍鬼人亂舞期間可以切換顏色（紅色變成白色再變回紅色），只是尚不知道這代表什麼、以至是否有機會可以中途取消鬼人亂舞的動作等。不過可惜的是仍然未有公布發售日期，可能打算留待下個月的東京遊戲展才公布吧。

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Sid Meier's Civilization VII 文明帝國7 實機遊玩影片

在 Gamescom 公開新宣傳影片後再公開了長約 25 分鐘的實機遊玩影片，介紹了今集的玩法變動及新系統。最主要是今集將遊戲劃分為古典、探索和現代 3 個時代，每個時代的文明、科技均各自獨立，玩家可以自由選擇獨立遊玩哪個時代，或是選擇由頭玩到尾成為一個完整的戰役。

Call of Duty Black Ops 6

Black Ops 6 早在 6 月時就已正式公布，今次 Gamescom 公開了其戰役模式其中一個關卡的遊玩影片（Playthrough）；在前作 Black Ops Cold War 中的主要角色 Alder 也再次登場。

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Diablo 4: Vessel of Hatred （DLC）新影片

Diablo 4 暗黑破壞神4 DLC 預定今年 10 月推出，今次新影片主要展示傭兵系統相關內容。

Dune：Awakening 沙丘：覺醒 gameplay影片

首次公開了 gameplay 影片，記者也沒預估到這麼快就有 gameplay 看；只是單看影片內容並沒有太大驚喜，畫質和流暢度都相當一般。玩法方面相信和《Fallout 76》類似，一樣是於一個大地圖內自由建設基地、探索、搜集資源、解任務等，戰鬥系統亦以射擊為主。有趣的地方是可以自由組裝撲翼機等載具，在地圖中到處飛行。

The First Berserker: Khazan

人氣 MMO 遊戲《DNF》地下城與勇士的衍生作品，遊戲介紹指本作為一款「硬核」的動作 RPG 遊戲；影片可以見到類似魂系的戰鬥系統及「格劍」元素，類魂玩家可多加留意。

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Secret Level

Amazon Prime 的最新單元劇集，一共 15 集，劇集的舞台將會設在各個遊戲的世界中，劇情則為全新的原創故事。官方指劇情受到 Armored Core,、洛克人、龍與地下城、食鬼、Sifu、Spelunky、The Outer Worlds、Unreal Tournament、Warhammer 40,000 以及更多其他經典遊戲 IP 的影響和啟發。值得一提的是此影集的創作者及製作人「Tim Miller」是第一集《死侍》電影的導演，亦是近年獲獎無數的 Netflix 影集《愛x死x機器人》（Love, Death & Robots）的編劇及導演。

Little Nightmares III

公開了最新的宣傳影片，同時宣佈將延後到 2025 年上市。

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崩壞: 星穹鐵道 x Fate Stay Night Unlimited Blade Works

公開了全新的宣傳影片，主要介紹預定於下個版本實裝的新角色「飛霄」；但最重要是影片最尾有一段短短的描繪了帕姆在掃地的 2D 動畫，有出現紅A（紅Archer）CV 諏訪部順一的聲音，不知道這是不是代表紅A會作為可用角色實裝到遊戲中。

最後是今次 Gamescom 並沒有關於 GTA6 的發布。