魔獸世界地心之戰 20週年紀念典藏版開箱｜美術集、獅鷲騎士模型

魔獸世界地心之戰 20週年紀念典藏版開箱｜超靚美術集、型棍獅鷲騎士模型｜最近幾日遊戲相關的最熱門話題自然是《黑神話: 悟空》，但遊戲界當然不止得《黑神話: 悟空》一款佳作；經典 MMORPG 遊戲《魔獸世界》World of Warcraft 最新 11.0 大版本《地心之戰》The War Within 將在 8 月 27 日正式上市，《香港01》科技玩物頻道獲官方提供魔獸世界20週年紀念典藏版，以下為開箱文。



魔獸世界地心之戰 20週年紀念典藏版開箱

這些年來記者做過不少魔獸世界新版本的典藏版開箱，但今次 20 周年紀念版的箱子是歷來最大的：官方提供的尺吋是 10.7吋 x 12吋 x 16.7吋，可以看下圖箱子和 500 毫升飲料瓶的大小對比。

魔獸世界地心之戰 20週年紀念典藏版開箱。攝影：林卓恆

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盒子很大但內容構成並不複雜，由兩個盒子組成，較薄的就是地心之戰的典藏版，裡面有一本美術設定集以及典藏別針一個，另外一盒就是獅鷲騎士模型。

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魔獸世界的美術設定集向來都是質素保證，今次的美術設定集亦是同樣出色，精美的硬皮封面，良好的紙質和印刷帶來超過 200 頁的豐富內容，涵蓋了會在《地心之戰》中出現的各個地區、人物及怪物。

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別針則是索爾、安杜因和艾蘭里亞三人準備好戰鬥的身姿，值得一提是今次的扣針體積相當大，差不多有半個手掌的大小；記得以往通常典藏版的扣針都是小小一個、但可能一整組 6 個或 8 個奉上。大與小各有各好，但對記者個人來說太小的配件往往最後都是收在一角用不到，今次送一個大型且雕工精美的扣針反會更好用。

重點獅鷲騎士模型十分美觀，而且份量十足、拿在手上感覺極為墜手，雖然未去到很強金屬感的程度，但存在感已是一流，沒有半點廉價塑膠的感覺。

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除了實體特典外，典藏版自然也包括遊戲中可用的虛擬道具，如坐騎、寵物、角色直升 70 級券等。