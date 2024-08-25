黑神話: 悟空攻略｜超強屈機棍花流教學 零壓力輕鬆秒Boss｜《黑神話: 悟空》推出以來在全球爆紅，上市後短短 3 日已售出超過 1000 萬套、錄得同時遊玩人數超過 3 百萬，更被不少玩家視為今年的年度遊戲大熱之選。 《香港01》科技玩物頻道繼續為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲中的超強屈機流派「花棍流」教學。



黑神話: 悟空攻略 超強屈機棍花流

《黑神話: 悟空》整體難度比起《隻狼》、《艾爾登法環》等真魂系遊戲相對容易一些，但始終是一款本格動作遊戲、仍然需要相當的操作能力，尤其如果本身並不擅長動作類、魂系遊戲的話很可能會對遊戲中的強敵和 boss 感到壓力。以下介紹一個超強力的屈機流派，簡單易用而且火力超強，即使是各個 boss 都能輕鬆收拾。而且此流派很快成型，基本上只要 45 級左右就能點滿，一般在開始第三章不久就能達成。

屈機棍花

這個流派的原理是利用棍花的上級技能「棍花移步」和「得心」來快速累積棍勢，再配合定身法來打出威力驚人的劈棍重棍 4 段。

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棍花流加點方法

首先需要在棍法中投資 20 點以開啟 4 段棍勢（3 段棍勢也能運作當然 3 段和 4 段劈棍的威力差一大截），基本上劈棍技能全點、然後再點出壯懷和斷筋，餘下的兩三點就隨自己喜好分配即可。如果感覺自己不會用識破（破棍式），也是可以將點數加到其他的棍法上。

然後當然是最重要的棍花移步和得心。另外此流派雖然主要棍花但普攻（輕棍）一樣會經常用到，因此氣力中的「定息存神」、武藝中的「搗蒜打」都是有用技能，點數有多的話再點出「調息」。定身法技能則全部點滿。

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棍花流實戰流程

棍花流的實戰非常簡單，利用棍花移步快速累積 4 段棍勢，然後以定身法定住敵人後再打出 4 段劈棍。4 段劈棍本身已威力驚人，再在定術身的傷害提升效果加持下火力更是突破天際，即使是只剛到中期得 40 多級的玩家，已能打過一棍過千的誇張數字。

定身+4 段劈棍隨便都打1200

4 段劈棍雖然威力驚人，但是發動速度很慢，因此才以定身法配合施展；但如果是面對效靈活或體型較小，難以貼身施展棍花的敵人時，也是可以先以定身法定住敵人，然後以棍花極速累積 4 層棍勢，再另行持時機打出 4 段劈棍。

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移步棍花還有一個優點是元氣累積也很快，能更快打出精魄技能，如強力的「幽魂」就十分推薦。

如果你想比較穩陣過關的話，更可以選擇只在定身法期間輸出，定身法 CD 時則不停繩圈子跑步避開放人即可。然後再配合精魄和變身，基本上大部份只要 2~3 個定身術+ 4 段劈棍，再加上一兩次精魄技和變身就能擊倒。另外也可以配合加快定身法 CD 的青銅套裝使用。

黑神話: 悟空攻略

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