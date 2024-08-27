Concord與黑神話:悟空撞期僅餘117人在線｜索尼政確EDI大作爆死｜推出前自信滿滿，加入大量EDI元素（Equity公平、Diversity多元、Inclusion共容），強調LGBTQ+的索尼製作5 vs 5 視點射擊遊戲《Concord 星鳴特攻》，選擇在8月20日與《黑神話:悟空》同日推出，對手太強出閘脫腳，推出三日最高僅697人同時在線，本文推出前更只餘117人在線（同期《黑神話:悟空》有89萬人人同時在線）。



遊戲繪師反擊負評網民：誰會理會一群没有才華的的怪胎

《Concord》的動畫師@anim_xander在發售日於X出發慶祝，表示同對自己及開發團隊的成就感到無比自豪，不過就有人在留言區對《Concord》作出批評，令@anim_xander相當不滿，愈是隐藏留言、就愈多人留，更叫囂說「付我8美元，我就取消你的隱藏留言」。有人發現，原來@anim_xander叫罵網民是：「一群没有才華的的怪胎」。現時@anim_xander的X已完全封鎖。前《魔獸世界WOW》制作人Mark Kern對此作發表評論，笑言「這些廠商是否都讀過同一本糟糕的DEI營銷書籍？」恥笑廠商沒主見沒品味。

Sony偷偷去掉LGBTQ+ hashtag

政治正確並不代表市場受落，最近多款政確新作接連爆死，玩家嘲諷左翼宣稱接受這類作品的「現代受眾」modern audience，口講支持但實際要付款時就潛水，更有網民發現Sony偷偷在Steam平台的遊戲介紹中移除了LGBTQ+ hashtag，難道這招可以救銷量？不怕被指放棄「現代受眾」，兩邊不是人嗎？

推出前已被看衰｜網民：刻意迎合LGBTQ不會有人賣帳

網民不是要捧《黑神話:悟空》而去踩低《Concord》，而是反對將原本出於善意的種族共容，變成搵錢、甚至勒索工具。近年EDI元素大舉入侵ACG界，不少3A大廠為免被出征，都刻意將遊戲女角做得「醜樣一點」，加入肥身材、有色人種、同性戀、傷殘義肢等元素。更甚至出現了所謂「政治正確顧問公司」，收取數百萬美元的「指導費用」去修改遊戲中「不夠政確」的內容，如不付款就找合作媒體寫手「寫死你」。

然而事實證明這根本行不通，經由知名指導機構Sweet Baby Inc監修的《Flintlock》大爆死，玩家數不足千人。相反，被爆拒絕支付指導費中國製遊戲《黑神話：悟空》卻大賣1000萬隻。有網民認為，性小數族群要求的是真正平常心公平對待，而不是露骨地刻意加插這類元素，並用來做賣點賺錢，這行為令人感到很嘔心。

SBI政治正確新作Flintlock大爆死｜玩家嘲：說好的現代受眾去咗邊

《Flintlock》的女主角有齊有色皮膚+滿面雀班+dreadlock頭元素，你會想玩嗎？

Concord 在設計使用角色後，讓玩家自定him/he/she/her等性別稱謂。

Concord 在設計使用角色後，讓玩家自定him/he/she/her等性別稱謂。

廠商認為LGBTQ族群玩家就會喜歡這類角色造型嗎？大家點睇？