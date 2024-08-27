黑神話: 悟空攻略｜最新屈機流派隱身蓄力流 外鄉人屈boss無難度｜《黑神話: 悟空》推出以來在全球爆紅，上市後短短 3 日已售出超過 1000 萬套、錄得同時遊玩人數超過 3 百萬，更被不少玩家視為今年的年度遊戲大熱之選。 《香港01》科技玩物頻道繼續為大家製作遊戲攻略，以下為遊戲中的最新強力流派「隱身蓄力流」教學。



黑神話: 悟空攻略 強力「隱身蓄力流」教學

之前介紹過定身＋棍花的流派，這個則是新流行的流派；原理是利用身法「聚形散氣」（隱身術）並在隱身期間蓄力，從而安全地打出 3 段重棍。

好處是隱身所用的法力較少，相比定身法在一場戰鬥中能使用的次數更多；而且裝備需求低，到第三章已可完全成形。缺點則是手動蓄力最多只能蓄到三段，不能像棍花流般打出那麼多爽快的 4 段重棍（當然你也可以先存好 4 段棍勢再隱身施放，但沒太大意義就是了...）。只能說各有各的優點，但如果單以操作難度和穩定性而言，會是隱身蓄力流較為優勝。

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反正遊戲可以隨時重新分配點數，可以兩個流派都分別試試看，又或者面對打不過的 Boss 時再換流派看看會否更順暢。

配點方面最重要當然是根器要選擇能減少隱身術冷卻的「眼乖手疾」，同時隱身術下的技能自然是全加。

棍法方面由於沒有剛需 4 段重棍，所以並不一定需要投資 20 點，只要點出「壓潰」（提升蓄力劈棍傷害）、「精壯」（加快蓄力速度）和「斷筋」（重棍造成額外傷害）即可。當然劈棍裡的識破本身也很好用，頗為建議點出來，但如果用不慣的話也是可以不點或點其他棍法使用。另外也可以花個兩點點出定身術期間傷害提升，在隱身術冷卻期間法力又足夠是交替使用。

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根基方面沒有強制需求，可以多分配點數去體段修行，比較重要的是法力上限（也可以靠仙丹來提升），爆擊率、攻擊傷害和爆擊傷害也是能點則點。但記者個人比較傾向多點輕棍的技能來處理雜兵，所以還是照點了「定息存神」、「棍花移步」系的全技能及「搗蒜打」。

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數值方面只要求法力要盡量高（畢竟需要使用多次隱身術），精魄用自己熟手的一款便可，記者自己仍是喜歡用傷害高、打斷力強又能加防的幽魂，但由於隱身流相比其他玩法不那麼需要防禦（大部份時間都在隱身），可用能提升爆擊率的狼刺客、提升重棍傷害的赤髮鬼又或提升法力上限的百目真人等等。變身也是無所謂，用自己喜歡的即可。

防具也沒特別要求，可以用赭黃套提升假身的坦度，又或用昆蚑套提升丹藥效果，又或是用早期的行者套：效果是疾奔時可累積傷害加成，由於劈棍蓄力可以疾奔，可以在隱身的期間邊疾跑邊蓄力來疊加傷害加成，當然這樣就要較為著重體力管理了。

裝備方面比較重要的是泡酒物「十二重樓膠」，效果是飲用後強化隱身後破隱一擊的傷害，可以在龜島上打支線 Boss「青背龍」後開啟寶箱獲得，在龜島傳點往右走到崖邊就是 Boss 了。

+ 1

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另外雖然不是必須，但仙釀最好是選擇能回復法力的「瓊漿」，同樣可以在第三章取得，就在支線 Boss「老人參精」的後面。

快活林傳點出發路線影片：



有齊以上東西之後隱身蓄力流便算成形，實戰非常簡單，當 Boss 鎖定你之後就隱身然後蓄力打出 3 段劈棍，隱身術冷卻的期間就繞圈子或是放定身法和精魄技能再打一套。棍勢有多的時候可以中遠距離用刺棍打一下，反正可以在隱身時蓄力，沒有需要保存棍勢有就可以用。

另外就是即使隱身後也不能太大意，畢竟玩家只是隱形而非無敵，仍然會被 Boss 的範圍攻擊打到。在隱身後蓄力期間盡量望望自己的假身在哪裡，看清 boss 是否在攻擊假身、盡量繞到 boss 背後才打出重棍以免被 boss 的範圍技打到。