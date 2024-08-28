Switch人中之龍極/新鍊金工房/心跳回憶｜Nintendo Direct懶人包｜任天堂剛剛在香港時間 8 月 27 日晚上播出最新一集的線上發布會 Nintendo Direct，《香港01》科技玩物頻道以下整理發布重點懶人包。



人中之龍極Switch版、鍊金工房新作、空之軌跡重製

今次 Nintendo Direct 比較特別，是 Soft maker lineup 和 Indie World 的合播，換言之就是以即將發售的第三方廠商遊戲和獨立遊戲介紹為主。另外也理所當然然繼續沒有 Switch 後繼機的情報（Switchの後継機種に関するアナウンスはありません）。

https://www.youtube.com/watch?v=R46BMMdYPKU

雖然沒有任天堂第一方的遊戲消息、也沒有 Switch 2 相關發布，但意外地今次發布會也是有一定的驚喜和內容，以下為發布重點：

人中之龍極 Switch 版

一個主要發布是《人中之龍 極》將移植至 Switch，今年 10 月 25 日推出。單從 Trailer 影片所見畫質和流暢度意外地高，只不知實機運行時是否仍能有如此效果。

https://www.youtube.com/watch?v=R46BMMdYPKU

👉黑神話: 悟空攻略｜超強屈機棍花流教學 零壓力輕鬆秒Boss

+ 5

人中之龍的動作玩法和大量小遊戲本身是相當適合在手提機上遊玩，現在有了個人中之龍極 Switch 版試水溫，之後可能會有更多的人中系列移植到 Switch 以及將來的 Switch 2 上。

初代心跳回憶 ときめきメモリアル Switch版

經典戀愛模擬遊戲《心跳回憶》的第一次移植至 Switch，可以選擇懷舊的像素風格，或是現化版 CG。預定 2025 年推出。

+ 1

鍊金工房系列新作《優米雅的鍊金工房》ユミアのアトリエ

同發布會中也公布了長青模擬育成 RPG 遊戲系列鍊金工房的最新作《優米雅的鍊金工房 ～追憶之鍊金術士與幻創之地～》，今次主角沒有萊莎般的蜜腿但從主視覺圖已可知同樣是以腿作為賣點。另外是遊戲將多平台推出，包括 PS4、PS5、Xbox 及 Steam，沒有 Switch 也能玩。預定 2025 年初發售。

https://www.youtube.com/watch?v=R46BMMdYPKU

空之軌跡FC重製 《英雄傳說 空之軌跡 the 1st》

經典 JRPG《英雄傳說VI 空之軌跡》迎來重製版本，注意並非 remaster 或威力加強版，而是完全重製，由當年的 2.5D 卡通公仔變成閃（還是黎，記者已經很多代沒玩了）之軌跡的 3D 引擎。遊戲名稱則暫定為《英雄傳說 空之軌跡 the 1st》（英雄伝説 空の軌跡 the 1st）。空軌 3 部曲是極之出色的遊戲，不論劇情遊戲性還是音樂都是頂尖級數，如果重製版能讓更多人接觸到它也是一件好事。預定在 2025 年推出。

空軌 FC 原作的流程頗短，不知道會不會在重製版中加戲呢。

👉黑神話: 悟空攻略｜最新屈機流派隱身蓄力流 外鄉人屈boss無難度

DQ3 重製發售日公開

以 HD-2D 方式重製《勇者鬥惡龍3》Dragon Quest 3，預定今年 11 月 14 日推出。

https://www.youtube.com/watch?v=R46BMMdYPKU

Capcom格鬥合集2 《Capcom Fighting Collection2》推出

冷飯王 Capcom 的另一碟精緻的冷飯，收錄 8 款舊時格鬥類街機遊戲，追加連線模式（抵讚）及美術、原聲音樂等。值得一提是有收錄不少港人童年回憶《Power Stone》力石戰士和《Power Stone 2》，相信不少人單是為了這兩款都已值得買。預定 2025 年內推出，平台為 Steam、PS4 及 Switch。

https://www.youtube.com/watch?v=R46BMMdYPKU

👉黑神話: 悟空攻略｜最強法術禁字法教學 一棍破萬傷害秒天秒地

NDS 惡魔城合集 Castlevania Dominus Collection

NDS 上的三款惡魔城遊戲《蒼月十字架》、《迷宮畫廊》和《被奪去的刻印》合集，三款以及 GBA 上的惡魔城都是記者很喜的遊戲，正好可以重溫一下。除了 Switch 外亦有 Steam、PS5 及 Xbox Series 版。

+ 1

👉黑神話: 悟空攻略｜如意畫軸解鎖方法 防具升級、解鎖第3珍玩欄位

Tales of Graces f 美德傳奇f remaster

《Tales of Graces f》美德傳奇f的高清移植，會包括大部份 DLC 及追加不遇敵等便利功能，除了 Switch 也有 PS4、PS5、Xbox 及 Steam 版，按慣例會支援繁體中文。2025 年 1 月 16 日推出

幻想水滸傳 I & II HD remaster

經典 JRPG 《幻想水滸傳》的 1+2 高清合集，支援繁體中文。remaster 版提升了背景的解像度及效果表現、提升了音質、加入環境聲音等，亦添加了自動戰鬥及倍速戰鬥等便利功能。平台除了 Switch 外也有 Steam、PS4、PS5 及 Xbox Series。

+ 2

👉黑神話: 悟空攻略｜定風珠取得方法 黃風嶺各隱藏boss位置

符文工廠 龍之天地

模擬經營遊戲《符文工房》系列的最新作，今次舞台為虛構的東洋風國家「東國」，給人江戶 + 大正的感覺。除了開墾和耕作外還能建造各種建築物，可以一整條村子起出來。也同樣有系列經典的溝女（囝）系統，可以結識各個 NPC，和他們加深關係直到結婚。遊戲預定 2025 年春季推出，平台為 Switch 和 Steam，支援繁體中文。