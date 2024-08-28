高達模型HG Seed魔蟹／MG殘命高達／重高達Mk2｜2025年第1季產品｜錢不是萬能的、錢是萬代的！手執最強IP《機動戰士高達》，BANDAI模型吸血一樣吞噬了無數fans的血汗錢，但我們2025年也不能閒著，因為BANDAI公開了2025年1至3月第一季新產品，包括大家期待已久的《Seed Freedom》HG 魔蟹！



HG 1/144 魔蟹(SEED FREEDOM Ver.)

3520日圓／2025年2月發售

在電影《Seed Freedom》大出風頭的魔蟹，HG版上半身可以「爆甲」，內附1隻簡化版的無限正義二式上半身組件（亦可放入另購的HG無限正義二式上半身）。頭部附可更換的戰損組件，可透視內面的無限正義二式。全身使用了「Seed可動」關節，擺出動畫中的豪氣姿勢。

HG 1/144 魔蟹(SEED FREEDOM Ver.) 3520日圓／2025年2月發售

+ 2

高達模型配件套裝Part 5｜Cavalier Aifrid

2970日圓／2025年2月發售

在《Seed Freedom》中共有2台的輔助飛行器+裝甲，分別由魔蟹及嫣紅突擊高達使用。附多種小武器，並有多種接駁用零件，給不同款式1/144模型使用。

EG ENTRY GRADE 1/144 嫣紅突擊高達

880日圓／2025年1月發售

曾在Gundam Base 以果子玩具形式發售的EG嫣紅突擊高達，將推出盒裝版本，附光束槍及盾牌，並有特殊的肩甲獅子圖案貼紙。

EG ENTRY GRADE 1/144 嫣紅突擊高達｜880日圓／2025年1月發售

高達模型配件套裝Part 4｜Gun Barrel Striker

1320日圓／2025年1月發售

配合1/144比例模型使用的配件組件，第4彈為突擊高達使用的Gun Barrel Striker 砲筒背包，單獨可當作一部戰機把玩，附多種接駁零件，可與不同款式高達模型合體。

MG 殘命高達 Gundam Vidar

6600日圓／2025年3月發售

等了又等，BANDAI終於有新MG級模型，而且是大家等了很多的《鐵血的孤兒》機體：殘命高達（Gundam Vidar），機體有完整的內構骨架，全身可動甲增加了極多細節。

MG 殘命高達 Gundam Vidar｜6600日圓／2025年3月發售

HG 1/144 重高達Mk2

11000日圓／2025年3月發售

來自《Z高達》的大型可變MA，變成人型MS後高達27cm，全身多色分件，幾乎不用塗裝就重現劇中設定。附送戰損版頭部、反射式浮遊砲、光束effect parts、有線操控前臂，以及相應對的透明display架。

HG 1/144 重高達Mk2｜11000日圓／2025年3月發售

Figure-rise Standard 寶露絲

4180日圓／2025年2月發售

為配合重頭作《Z高達》HG 重高達Mk2（精神感應高達Mk2）推出，BANDAI同時發表了該變形MA的駕駛員： 寶露絲的FRS模型，雙胞胎幼女強化人身穿機司駕駛服，附戴頭盔／穿上精神控制頭帶兩種頭雕，並有絲印眼睛／水貼眼睛兩種面部組件，表情豐富。

Figure-rise Standard 寶露絲｜4180日圓／2025年2月發售

SDW HEROES Captain Quanta 高達量子隊長系列

3款各1540日圓／2025年3月發售

外型取材自《00》劇場版00 Quanta 的高達量子隊長，一共有Type F／Type-B／GF 三款，裝備各自來自雪崩、七劍等《00》系機體。BANDAI並未公開系列全部玩法，只宣稱三款模型將有很多聯乘gimmick。

SDW HEROES Captain Quanta 高達量子隊長系列｜3款各1540日圓／2025年3月發售

+ 1

HG 1/100 VF-22S 雨燕II（麥斯藍機／美娜紅機）

各4730日圓／2025年1月發售

《超時空要塞》系列最強天才機師麥斯，以及他的外星人妻子美娜專用機VF-22S 雨燕II推出HG模型，可以換裝變型成3種形態。（麥斯藍機已經排期於2024年內發售），同期還有獨立發售的專用水貼紙（770日圓）。

+ 1

HG 《勇者王》超竜神

6600日圓／2025年1月發售

RG《勇者王》GaoGaiGar 反應不算熱烈，但是BANDAI決定繼續推出勇者系列模型，新作是二為一體的兄弟機氷竜、炎竜，並可合體成超竜神，睇設計圖相信會是換件變型，好處是可動性及身型都一定比超合金魂版好。

+ 1

Figure-rise Standard 幪面超人01 Rising Hopper

4180日圓／2025年1月發售

拉打模型完成了20款平成騎士後，終於到令和騎士1號：ZeroOne！模型版強調身型及可動性，黑色緊身衣做出皮料的紋理，而且包括了公事包變型刀及多種手型。

+ 1

30MP 《孤獨搖滾》後藤一里

4,840日圓／2025年3月發售

想不到萬代會宣布以30MP系列名義推出全隊結束BAND成員的組裝模型，第一款為「小孤獨」後藤一里，款式為黑tee+運動褲，附結他及多種表情配件。