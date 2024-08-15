日本高達模型店HG脈衝/元祖被換入平價貨外盒呃差價｜有港人涉案?｜早前才講到一單「Metal Build 突擊自由高達 2024版」被拆盒偷走內容換入垃圾，偷龍轉鳳呃賣家的騙案，想不到「高達偷龍轉鳳騙案」又有第2彈！仲要關香港人事？



今次涉案的貨品為《高達》塑膠模型，話說一家日本模型店在 X (舊Twitter) 張貼了兩張圖片，指店內的高達模型被人換了盒。簡單講就是拿定價較高的模型、偷換入定價便宜的模型盒再拿去付款，只為貪那區區1000幾日圓的差價（50港元左右）就以身試法。按照圖中的外盒／內容組合，盒內是比較便宜的貨品，可見賊人已經成功得手。店方隨即宣布以後所有模型在付款前都不可以開盒。而最新進展，日本有電視台報導事件，警方馬上跟進，詳情可在下文看到。

X@Hobbyland_akiba 截圖

分析相片，一張是HGCE 1/144 脈衝高達（1980日圓）的包裝但盒內是EG版Nu Gundam（1100日圓）、另一盒是HG 元祖高達（1100日圓）的包裝但盒內是HG版風靈高達（1430日圓）；店方發現有人疑似將模型包裝盒偷龍轉鳳！

網民回應表示，現時大部份玩具店，模型都已經用膠紙封盒、大電器店會打上膠帶，已無法再在買模型前看看是否合心水、睇睇說明書是否難砌「呢間家小店如此佛心，不法份子卻為幾十元差價偷龍轉鳳，真是無法原諒。」「有冇CCTV，報警啦！呢D害群之馬一定要拉！」「我以前就買過一盒被人換過，返到屋企一開都唔係同一隻野」

雖然話跟香港有關，但不要先入為主以為我是指香港人作案。原來今次受害店家，是香港大型連鎖模型店「玩具模型倉」的秋葉原分店，慘呀！

事件新進展：日本電視台報導．警方成功拉人

8月14日，有日本電視台報導相關新聞，且播放了店方CCTV拍到的賊人偷換包裝盒過程（有打格仔），最終犯罪親身來店謝罪，不過事件已交由警方處理，而店方在X上聲明，此後全部模型都會以膠紙封盒。

日本電視台報導

事件新進展：已點相、速賠錢否則報警

店方表示他們查看CCTV（4部4K高清cam），再加上店員「獨特的嗅覺」已經鎖定疑凶，拍下全相，更在X呼籲犯人自動自覺過數補回差額，過了限時將會報警。