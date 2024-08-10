Metal Build突自高達詐騙後續｜mercari奸商抽走本體放上ebay拍賣｜因為SEED FREEDOM大收旺場，令到本來已經炒到水漲船高的Metal Build 合金完成品系列再升值，尤其是限定版「MB Strike Freedom Gundam METAL BUILD FESTIVAL 2024」外國人很難買，不少住在日本的炒家爭崩頭都要入到貨，轉手到外國狠狠大賺一筆。



由於這類貨品要一隻隻去搶，做成「孤仔」「蒸粉」等大鋪不會安排人手去搞，很多想買的人，都心急上facebook、旋拍搶購一些散戶炒家的高價貨。貴都算了，更有人慘買有問題貨品，詐騙手法如下：

1. BANDAI很多網購玩具，都有一個原廠運輸盒（即：啡盒），奸商在盒底拆開。

2. 之後打開彩色包裝盒，抽走原裝正版玩具。

3. 有「良心」一點的是抽走原裝，放入MC老翻版，又或是沒那麼值錢的舊版。

4. 更賤的人會計算好抽走多少重量，放回相約重量的垃圾入去，之後重新封箱寄給受害人。賣家全部資料都是假的，你根本無從追究。

日本那邊，都一樣很多人在mercari這個管理求其、充斥問題賣家的日本二手交易平台，他們都有很多人中招。最好笑是事件將已故《龍珠》作者鳥山明拉落水。因為這款玩具炒賣時期，BANDAI為鳥山明另一套作品《Sand Land》推出了一部合金坦克車，由於盒的size跟重量與「MB Strike Freedom Gundam METAL BUILD FESTIVAL 2024」相約，更重要是這款為沒人問津的死貨，自然成為了奸商偷龍轉鳳時常用之物。

mercari奸商抽走本體放上ebay拍賣

這些被抽起的原裝「MB Strike Freedom Gundam METAL BUILD FESTIVAL 2024」何去何從？奸商當然不是留起自用，而是標明「no box」掉上eBay開高價+貴運費拍賣，一次犯法賺兩次錢。上eBay一睇，的確有不少無盒版上架，而且睇相明顯是同一批人做。聽網民解釋，外國玩家比香港人更難買到高達，他們都不太講究包裝，冇盒都照買。

eBay截圖

此事不獨影響單一件玩具，因為Metal Build系列玩具有炒價，不少人買了回家連盒都不會開。那，究竟你家中那些未開盒的MB玩具，有幾多隻是一手從BANDAI網店買的？有多少是網購的？入面又是否真貨？你打開來check，那check完就不是一手新貨，那你就會將它原盒再轉手……

如不想受騙，購買這類產品時不要光顧不認識的facebook拍賣，旋拍／facebook上充斥了假戶口假身份，除了偷龍轉鳳，有更多人是收了訂金潛水失蹤。如自用不如買已開盒的二手貨、約面交，交易時一定要check，小心買了木頭回家。

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