Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）監製表明唔會搞Pay to Win DLC、獲網民激讚｜現在很多遊戲都是將基本遊戲先上架發售，之後再添加收費 DLC ，但玩家亦開始不賣帳、買DLC非常謹慎。最近《Monster Hunter Wilds》遊戲總監德田裕也在一次影片訪問中談到新作的DLC元素：「目前的西方遊戲的經營趨勢，讓MH玩家很擔心，怕《魔物獵人》DLC 會包含怪物材料和付費物品。擔心CAPCOM會利用這些元素賣DLC，令遊戲變成Pay to Win作品。」



德田裕也總監拍心口保證：「放心，魔物獵人荒野唔搞呢啲」

遊戲開發費不斷上升，廠商亦將遊戲定價愈定愈高，又或者將一些角色／武器／劇情以收費DLC形式獨立發售，多賺幾次錢。但最令玩家討厭的，應該就是一些「Pay to Win」遊戲！據網上字典解釋，Pay to Win是指：「在電腦遊戲中，牽扯到或涉及付費獲得武器、能力等的做法，這使您比不花錢的玩家更有優勢。」但CAPCOM發言人就表明《魔物獵人：荒野》不會提供付費獲勝項目：「《魔物獵人》的 DLC 將僅限於影響外觀的補品，大家都需要公平比試、以技術取勝。」

MHWilds魔物獵人荒野監製表明唔會搞Pay to Win DLC、獲網民激讚

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德田總監進一步解釋：「遊戲進行到中期，會有一個名「Transmog」的基本分層裝甲系統解鎖，之後你就可以自由創建你想要的任何分層裝甲，我們也計劃製作一些額外特殊的分層裝甲，以 DLC 方式提供給玩家。」

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網民看到這利好消息後激讚：「咁先係打機」又指：「《MH World》系列成績非常出色，相信新作不青搞搞甚麼Pay to Win DLC都，都一樣會成功。」「MH團隊很擅長處理DLC、會提供非常公平的遊戲體驗」「CAPCOM隻《DMC》好癲，要打爆高難度關卡先可以買付費DLC。」《生化危機》都唔需要DLC，希望遊戲可以調整得更公平。」

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