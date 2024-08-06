《魔物獵人 荒野》新影片　解析新大劍、基本動作及集中模式介紹

日本 Capcom 卡普空預定 2025 年內在 PS5／Xbox Series X|S／PC Steam 等平台推出的《魔物獵人》系列最新作《Monster Hunter Wilds 魔物獵人 荒野》，公開多款最新介紹影片。



這次除了遊戲收錄武器「大劍」的介紹影片外，另外還有本作基本動作介紹，以及本次追加的新動作「集中模式」的介紹影片。

《魔物獵人 荒野》公開多款最新介紹影片（youtube@capcomasia）

其中，大劍攻擊動作和移動雖然較緩慢，但每一下攻擊的威力都很高。可利用一擊即逃戰術，也可以防禦，應付不同情況。而在大劍之後，接下來官方也會陸續公開各武器的介紹影片，讓玩家能在遊戲發售前選擇自己最適合的武器來挑戰這次狩獵。

《魔物獵人 荒野》公開多款最新介紹影片（youtube@capcomasia）

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