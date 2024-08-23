Monster Hunter Wilds 最新試玩情報集合｜兜割、鬼人亂舞可取消｜全武器操作指南一覽｜獵人們翹首以待的魔物獵人系列正傳新作《Monster Hunter Wilds》在最近舉行的 Gamescom 中釋出最新宣傳影片並開放試玩，也邀請了許多知名的魔物獵人玩家 / 實況主來參加遊戲的先行遊玩；這兩三日已有許多關於遊戲的改動、新系統及武器招能性能相關的情報在網上流傳，以下就整理一些重點情報及改動和獵人們分享，以及有官方的全武器操作指南。



＊＊＊注意：現時的情報全部基於 Gamescom 試玩版及邀請先行遊玩（兩者應為相同版本），和遊戲最終推出時可能有所不同

防具不再綁定性別，不論男女獵人都可以任意穿著所有防具。



https://x.com/AUTOMATONJapan/status/1826414250623205399

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全熟肉可以直接將體力提升至上限，而且可以回復所有體力和耐力，變相等同古代秘藥



https://x.com/Rulia_Hermitaur/status/1826016366769655861

大桶爆彈放置之後可以再撿起搬運，並且可以直接投擲出去引發爆炸。



設置好的陷阱可以撿起來再設置；完成任務後的 60 秒等待時間可以選擇跳過。



https://www.gamesradar.com/games/monster-hunter/monster-hunter-wilds-is-dropping-banger-after-banger-at-gamescom-gender-neutral-armor-skippable-cutscenes-built-in-weapon-skills-single-player-pause-3d-map-and-more/

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官方的基本操作及全武器操作說明一覽：

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Wilds 增加了雙武器系統之後，可以先用狩獵笛為自己上 buff，然後在坐騎上換武器準備接下來的戰鬥的示範：



太刀：從目前情報所得完全是親兒子級數，各種史詩級增強及操作性改善。



新加的集中斬擊可以直接提升 2 階氣刃等級，即可以由白直接升到紅。

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氣刃兜割可以在空中取消發動，而且取後後不會消耗氣刃等級；氣刃突刺插中跳上天之後如果魔物跳開了感覺兜割打不中就可以取消以免浪費氣刃。

兜割命中之後還可以再派生一個全新的招式「次元斬」。

輕弩、重弩的通常彈、散彈和貫通彈都變成了無限子彈，而且是改成了內建於武器的特性（如該輕弩可以射擊通常彈LV2、貫通彈LV3等），不需要再帶通常彈/散彈/貫通彈的子彈在身上了。



https://x.com/Rulia_Hermitaur/status/1826241737674895369

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盾斧（充能斧）可以在高出力屬性解放斬（高解）之後直接派生變形斬。記者不太熟盾斧不知道這有多重要，但分享的網民對此就非常興奮。



另外是 GP 派生的超解可以指定方向。

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弓：最大改動是瓶由道具變成了計量表，攻擊命中或是用滑步精準閃過敵人攻擊可以累計計量表，然後能消耗計量表來發射引信（Tracer）或上瓶。引信命中敵人後，攻擊就會自動追蹤射向引信命中的部位。



https://x.com/TDS_Vycery/status/1826259317416407372

雙刀：鬼人亂舞現在可以透過迴避來取消動作



銃槍迎來很大變化：



炮擊可以派生一個全新動作「移動橫斬」



龍擊炮可以儲存 2 發（不知道是否為特定的銃槍/炮擊性能限定），而且可以透過攻擊命中敵人來加快冷卻時間。



全新動作「集中龍杭穿」，應該是集中模式中的派生招式，使用龍杭炮像電鑽般鑽擊敵人最後擊出龍杭炮。



全新動作「龍杭全爆發」：動作是一個由下而上、同時射出所有彈藥的斜斬，然後再突刺打出龍杭炮；接著可以再派生「連裝龍杭全爆發」，會先上彈然後打出一個由上至下、同時射出所有彈藥的斜斬，然後再打出龍杭炮。

