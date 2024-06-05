《魔物獵人 荒野》預告揭示這次艾路貓會說話了　再有新魔物登場

獵人們…你們的肝在 2025 年還扛的住嗎？《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）在今日的 PlayStation「State of Play」直播節目中揭示首支預告，我們可以看到玩家與調查隊成員前往封禁之地「天塹沙原」進行探險，途中卻遭遇了魔物的襲擊。



在本次預告中與上的前導相同，僅出現了沙漠地形，且沒有歷代經典魔物的登場，不過還是有兩隻令人興奮的新魔物：

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闢獸

「闢獸」的特點是強韌的身軀。牠們的領地意識很強， 具有廣闊的行動範圍和高攻擊性，有時還會成群結隊。

纏蛙

一種兩棲魔物，利用黏性唾液將礦石附著在前腿上以增強自身力量。由於其特性，因此被稱為「纏蛙」。

另外，本作的「隨從艾路貓」已進化到可以說「人話」了，相當的可愛。

除艾路之外，玩家這次能騎乘的動物為「鷺鷹龍」，牠將利用其自豪的機動性支援獵人行動，而移動中也可使用部分道具和投射器，也能恢復體力和銳利度或進行採集，為狩獵做好準備；除了支援移動之外，牠還配備了一個「武器袋」，裡面存放著可以隨意選擇的第二把武器，讓獵人在狩獵時可以切換武器。

武器方面的話，還是獵人們熟悉的那 14 種武器：大劍、太刀、單手劍、雙劍、大錘、狩獵笛、長槍、銃槍、斬擊斧、充能斧、操蟲棍、輕弩槍、重弩槍、弓，官方也預告除了會為每種武器類型追加新動作外，狩獵體驗還將隨著狩獵動作的進化而進一步擴展。

最後，小編還想提一點，從預告的畫面看來，本作的角色建模是真的很美，兩位女性 NPC 阿爾瑪與潔瑪都非常漂亮，相當期待捏臉系統！只能說《魔物獵人系列》真的是卡普空（Capcom）倚賴的巨型 IP，每一代都在突破、進步，也難怪會有這麼多死忠的支持者。

目前《魔物獵人荒野》詳細發售日期未定，只確定會在 2025 年上市，並登陸 PS5、Xbox Series X|S 與 PC 平台。

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