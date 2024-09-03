Famicom偵探俱樂部笑臉男EMIO｜近年3A大作的玩法跟題材都很悶很重複，反而細廠indie game更百花齊放，任天堂Switch本身除落力推廣e-shop平台的細廠小遊戲，自己亦一齊做「細game」，說的是闊別玩家35年紅白機磁碟機作品《Famicom偵探俱樂部》系列，玩家可化身為名偵探的年輕助手，通過文字描述、硬照畫面，靠調查、詢問、對話去推理案情。新作有日文配音加上中文字幕，喜歡《名偵探柯南》或《金田一少年之事件簿》的人必玩！



在一個天氣晴朗的早上，空木偵探事務所的偵探助理（即是玩家你本人）接到上司要求，前往一個案發現場，一名15步男中學生佐佐木英介慘被絞殺，遺體的頭部被套上一個畫了「笑哈哈」圖案的紙袋，死狀恐怖，更令人想起18年前發生的「少女連環殺人事件」……

究竟模仿都市傳說「笑臉男（EMIO）」的兇手是誰？有何目的？

Famicom偵探俱樂部笑臉男EMIO

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從文字描述體驗推理小說的初心

其實以前小時候睇推理小說，都一樣只得文字及插畫，反而可以在腦海中自己幻想出各種情節，投入感更高。這個「Famicom偵探俱樂部」系列，接續在Famicom Disk System發售的《消失的繼承人》及《站在身後的少女》，35年前只是紅白機磁碟game，遊戲容量少到cry，但卻做出很出色的推理感覺。

Famicom偵探俱樂部笑臉男EMIO

睽違35年的系列全新續集，加入豐富的動畫片段和全語音的會話場景等，帶來充滿沉浸感的表演效果，是一部可讓玩家親自解謎並推進劇情的互動劇場，而且香港行貨提供中文字幕！遊戲基本上仍然走同一路線，不過定格畫面中就追加了一些半動畫、可動細節，而且追加了日文配音，新一代玩家更易投入；記者在半夜下載完成後，特別校暗室內燈光去玩，當完成交代案情的序章後，過場片段以簡單的半動畫、加上特別的配樂跟配音，氣氛忽然變得非常緊張！

5個給推理game新手的入門tips

入門貼士01｜留意操作指令顏色

操作方面，遊戲已經為照顧新一代節奏較快的玩家，在重要重要資訊加上橙色文字標記、一些重點強制命令就使用黃色標記，令人玩得更順手。

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入門貼士02｜多觀察背景場地

除了一般左上角指令表中的操作，你還可以控制游標，指向背景中任何地方調查，比如查過背景單車上的細節，就會查到受害人名字「佐佐木」。

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入門貼士03｜睇筆記本（手帳）

如玩到一半覺得在調查過程中迷失或遺漏了什麼，可以表menu「打開筆記本」指令，檢查已完成的調查項目，重新整理思維。而且廠方知道現代人很多時都會打到一半、隔很久才繼續開game，所以每次重啟後都可選擇收看一個前文情節摘要，非常細心。

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入門貼士04｜聽聲都有幫助

雖然因為主角一般對白比較少，但值得留意主人翁是由「緒方恵美」（《EVA》真碇真嗣）聲演，其他配音員還有上田瞳、皆口裕子，不妨戴上耳機收聽一下，有時靠一些細緻的聲線變化，都可以感受到一些不自然感，幫助推理。

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入門貼士05｜唔好睇少「推理」

每完成一章，結尾您將能夠選擇「推理」命令，回顧該章中調查完成的內容，在此你必須選擇重要的單字，之後要回答一連串提問，有時會突然被問及一些困難的重點，如果答錯會馬上game over，在未收集好情報、有十足把握前，記得不要亂揀「推理」。

Famicom偵探俱樂部笑臉男EMIO

平台：Nintendo Switch

遊戲類型：冒險

發售日：2024年8月29日

廠商：Nintendo

遊玩人數：1人

對應語言：繁體中文, 簡體中文, 英文, 日文 , 韓文, 法文, 義大利文, 德文, 西班牙文

支援的控制器：Nintendo Switch Pro 控制器

遊戲定價：HKD $359