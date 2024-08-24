Switch《IGS經典街機合集》評測｜三國戰紀到西遊 與友連線大戰！

《IGS經典街機合集》評測：《三國戰紀》、《西遊釋厄傳》等8款遊戲Switch登場｜台灣遊戲廠商IGS早前在Switch推出《IGS 經典街機合集》，收錄了包括《三國戰紀》系列、《西遊釋厄傳》系列等在內的8款經典街機遊戲。不僅承載了記者的青春記憶，也代表了台灣遊戲開發的巔峰之作。



對很多80、90後玩家而言，《三國戰紀》、《西遊釋厄傳》等遊戲是他們（亦是記者）童年時代的重要組成部分。放學後與小夥伴聚在一起，投幣開啟一場熱血四人混戰，那種快樂至今仍讓人難忘。儘管這些遊戲或多或少受到了日本同類型作品的影響，如《吞食天地》、《龍與地下城》等，但獨特的中國風美術設計和豐富有趣的遊戲內容，還是讓它們擁有了自己忠實玩家。

單機雙打外，最有趣是可以連線上網與友一起遊玩。（遊戲截圖）

可以四人連線一齊打（遊戲截圖）

除了支援4人同樂外，還加入了隨時存檔、難度選擇等功能，方便新老玩家快速上手。同時，遊戲也提供了排位賽等線上競技模式，讓你隨時隨地都能與高手切磋，一較高下。還有像素風格的封面設計和精美貼紙等實體特典，更是錦上添花，相信收藏價值十足。

可以直接上線自己開房或進入其他玩家房間遊戲（遊戲截圖）

三國戰記是不少機迷們的回憶（遊戲截圖）

《IGS 經典街機合集》收錄的8款遊戲，每一款都堪稱經典。《三國戰紀》系列以三國時期的歷史為背景，玩家可以選擇喜歡的武將角色，透過華麗的連招和必殺技擊敗敵人。遊戲操作簡單易上手，但高階連招卻需要較高的技巧，是一款老少咸宜的遊戲。而《西遊釋厄傳》系列則改編自家喻戶曉的西遊記故事，畫風偏向Q版卡通風格，配合幽默詼諧的角色對白，讓人不禁會心一笑。內容豐富的關卡和獨特的系統，也大大提高了遊戲的可玩性和策略性。

黃飛鴻大戰鬼腳七

（官方圖片）

（官方圖片）

除此之外，合集中還收錄了多款別具一格的遊戲。《形意拳》是一款講究技巧和節奏感的格鬥遊戲，玩家需要熟悉每個角色招式的不同特點，並靈活運用連擊和反擊來戰勝對手。而《神劍風雲》則有點中華武俠風的動作遊戲，玩法及風格與《三國戰紀》系列有點，而，又可以「chok」不同的必殺技，增添了不少新鮮感。此外，像是以很有《Metal Slug》風格的《魔域戰線》，吸引了不少玩家的目光。

藉由Switch平台的便利性，可以在家中重溫這些經典之作，遊戲新加入快速存檔的功能更是省去了曾經在街機廳排隊投幣的麻煩。遊戲畫質完美還原了街機原版的風貌，畫面精美細膩，再加上便攜模式下隨時隨地都能玩，可以說是一次非常成功的移植。值得一提的是，遊戲還支援最多4人線上聯機對戰，延續了街機時代和小夥伴一起玩的快樂，且連線質量出色，幾乎感受不到延遲。

（官方圖片）

遊戲基本保持了街機原汁原味的內容，並對手感、畫質等進行了優化，在遊戲裡找到當年痛快淋漓戰鬥的感覺。富有策略性的格鬥系統、變化多端的敵人、豐富的關卡設計，絕對是值得大家重溫的經典作品。