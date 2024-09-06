PS5 Pro 現身｜索尼互動娛樂（SIE）為慶祝 PlayStation 主機誕生 30 周年，今日（6日）在官方部落格公開了「PlayStation 30周年」主視覺圖，並宣布將在今年內推出一系列慶祝活動。不過明眼人卻醉翁之意不在酒，網民在主視覺圖中驚見疑似PS5 Pro 加強版 主機，以及真正的薄版主機「PS5 Slim」的外觀！



PlayStation 主機誕生 30 周年主視覺圖

聽說，是法國遊戲媒體 Dealabs Magazine 最先發現這「彩蛋」，團隊更興奮得自己按照這2D平面icon，手繪了一部想像中的「PS5 Pro」主機外觀，機邊多了4條縫隙，不知是否可加強散熱，但記者自己就想，如果出藍色版，看來一點會很像像Adidas 波鞋盒。

法國媒體 Dealabs Magazine 手繪 PS5 Pro 主機想像圖

還記得在2014年、為紀念初代 PlayStation 遊戲主機問世 20 周年時推出的「PlayStation誕生20週年紀念」灰色版PS4主機嗎？有人亦估計，Sony未必真的會推出PS5 Pro，說不定可能是「PlayStation 4 30週年紀念版」紀念主機。想起10年前20 周年紀念版PS4主機被炒到癲，如果真的有限定版PS5，fans一樣會出手。