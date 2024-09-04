PlayStation 5 Pro消息｜傳聞標價高達700美元、比PS4 Pro貴一倍｜據外媒爆料，Sony PS5 Pro 主機售價將高達 600 美元 (約4,680港元)至 700 美元（約$5,450港元），比 2016 年發售的 PS4 Pro （售399美元）貴上近一倍，不單已經超過一般玩家打機預算。



外媒並沒有解釋 PS5 Pro 價格上漲的原因，除了高科技新主機研發成本、全球半導體供應不足也令生產成本上漲。這個跡象其早已看到，不少外國市場、甚至連日本，都已多次加價，連Sony老家日本自己，由開售至今PS5主機已漲了兩次價，價格調高至近 90 美元，那試問PS5 Pro 如真的推出，那可能會不昂貴。

不過，大市並沒有因為PS5 Pro 傳出定價貴而看衰它，事關PlayStation 支持者似乎忠誠度很高，儘管 PSVR 2 眼罩及 PS Portal 手提機售價也相當貴，但全球銷量其實蠻不錯的；可見玩家認為，比起萬幾兩萬砌部電競電腦，幾千港元一PS5玩到高質遊戲，其實不貴。

外媒爆PS5 Pro完整規格、發售日

回說PS5 Pro 主機本身規格，知名外國遊戲媒體「The Verge」的記者Tom Warren曾在推特（X）發文 大爆PS5 Pro情報，隻新機將配備更強大的GPU和稍快的CPU，光線追蹤架構速度比普通PS5快三倍，並將新增一個「高CPU頻率模式」，將更多的電力將被分配給CPU，令其時脈提升到3.85GHz（比PS5高約10%），最後「The Verge」預期PS5 Pro會在2024年尾、聖誕檔期推出。

PS5 Pro發售日、完整規格公開｜外媒最新爆料指有新CPU性能模式