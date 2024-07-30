動漫節2024 Cosplay Day 4 相集｜動漫節今年有好多新改變，事前被不少人看衰，但記者卻發現今屆比往年更豐富；Cosplayer影相專區CosParadise改成收費區後，亦未見人流減少，在場內仍然見到很多悉心打扮的Coser入場、即睇相集！



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記者就在Day 4 看到一個超大型的《轉生成為史萊姆》cos團，足足25人（加1個道具人），單是在旁簡單拍照，也覺得非常壯觀。

記者就在Day 4 看到一個超大型的《轉生成為史萊姆》cos團（鍾世傑 攝）

今屆每天也有Chiikawa吹氣卡通皮套在場，大家都排隊跟兔兔跟飛鼠合照，好開心。

今屆每天也有Chiikawa吹氣卡通皮套在場（鍾世傑 攝）

遇到三位coser出《ZZ高達》中的（左起）哈曼加、加美尤、捷度。有趣是企中間的加美尤全程投入角色絕不講話（因為在TV版原作中，加美尤受了精神創傷）！而哈曼大人就會派發小朵的玫瑰花跟小卡，如果你懂高達、必定會覺得很有意思。

三位coser出《ZZ高達》中的（左起）哈曼加、加美尤、捷度（鍾世傑 攝）

有兩個女孩子扮演TVB《放學ICU》播過的《雙子公主》雙胞胎小公主，似乎角色真的是很多女生的童年回憶，看到很多人來求合照。（後來發現相片原來是在Day 3拍的、請諒）

TVB《放學ICU》播過的《雙子公主》（鍾世傑 攝）

今次特別拍了很多兩日或更多人一起出cos的朋友（點圖放大）

是記者最近很喜歡的《迷宮飯》（鍾世傑 攝）

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最後再來多些單人Coser圖輯

動漫節2024 Cosplay Day4 相集（鍾世傑 攝）

動漫節2024 Cosplay Day4 相集（鍾世傑 攝）

動漫節2024 Cosplay Day4 相集（鍾世傑 攝）

動漫節2024 Cosplay Day4 相集（鍾世傑 攝）

動漫節2024 Cosplay Day4 相集（鍾世傑 攝）

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按圖放大動漫節2024 Day 2 Cosplay 美圖相集：



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