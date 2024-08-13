日本動漫節 C104 20個爆笑Cosplayer合集｜土耳其殺手大叔都有份
撰文：鍾世傑
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日本同人誌即售會Comic Market（Comiket） C104 早前已完美落幕，嚴熱跟地震並無影響入場者的興致，靚的人繼續靚，場內亦有好多為搏大家一笑，快很多心思創作「派膠」造型的cosplayer，馬上來看看C104 搞笑coser合集。
日本Cosplayer 高質就不用多說，除了扮靚外，他們時事觸覺極敏感，今次C104入面，已經連巴黎奧運的土耳其「殺手大叔」（又名：無課金大叔）都有人cos！
不過都知有多網民喜歡睇美少女cosplay，以下圖輯自己慢慢點擊欣賞，請起筷！
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不過對於喜歡去日本旅行的朋友來說，這位朋友扮成「阻止旅客在Lawson店前與富士山合照打卡」的一張網，就更加令人會心微笑。這些想法真的只有日本人才想得出、做得到。
三人合Cos《迷宮飯》「創校以來的才女」文字框
這兩位 Coser （@BillieNiceguy）非常有意思，他們不是《迷宮飯》女主角瑪露西爾，而是扮成一個名場面中，瑪露西爾身邊的兩句對白「創校以來的才女」。因為他們相信，在c104中一定會遇到有人cos瑪露西爾，結果成功出位。
「如果是勇者欣梅爾，他一定會這麼Cos！」
《葬送的芙莉蓮》明明是感性、講生離死別的作品，但Cosplayer們多數是出搞笑主題，一齊笑下。
排隊排隊暈了的尤蓓爾
紀念日本影片平台「Nico Nic」有人扮Nico loco上那部電視機
大隻妹《龍貓》小梅與大派吉卜力角色coser合照
時薪135日圓的送餐機械貓今年都有到場。