日本同人誌即售會Comic Market（Comiket） C104 早前已完美落幕，嚴熱跟地震並無影響入場者的興致，靚的人繼續靚，場內亦有好多為搏大家一笑，快很多心思創作「派膠」造型的cosplayer，馬上來看看C104 搞笑coser合集。



日本Cosplayer 高質就不用多說，除了扮靚外，他們時事觸覺極敏感，今次C104入面，已經連巴黎奧運的土耳其「殺手大叔」（又名：無課金大叔）都有人cos！

X@naoshige2525 圖片

X@naoshige2525 圖片

不過都知有多網民喜歡睇美少女cosplay，以下圖輯自己慢慢點擊欣賞，請起筷！

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不過對於喜歡去日本旅行的朋友來說，這位朋友扮成「阻止旅客在Lawson店前與富士山合照打卡」的一張網，就更加令人會心微笑。這些想法真的只有日本人才想得出、做得到。

三人合Cos《迷宮飯》「創校以來的才女」文字框

這兩位 Coser （@BillieNiceguy）非常有意思，他們不是《迷宮飯》女主角瑪露西爾，而是扮成一個名場面中，瑪露西爾身邊的兩句對白「創校以來的才女」。因為他們相信，在c104中一定會遇到有人cos瑪露西爾，結果成功出位。

三人合Cos《迷宮飯》「創校以來的才女」文字框 （x@shikano_tsuno_）

三人合Cos《迷宮飯》「創校以來的才女」文字框（x@BillieNiceguy）

「如果是勇者欣梅爾，他一定會這麼Cos！」

《葬送的芙莉蓮》明明是感性、講生離死別的作品，但Cosplayer們多數是出搞笑主題，一齊笑下。

如果是勇者欣梅爾，他一定會這麼Cos X＠fair_fabricatio 圖片

想像勇者團隊其他成員死後，一起變成銅像的情照。 X＠fair_fabricatio 圖片

搞笑芙莉蓮1號

排隊排隊暈了的尤蓓爾

排隊排隊暈了的尤蓓爾（@keekoriiin）

紀念日本影片平台「Nico Nic」有人扮Nico loco上那部電視機

紀念日本影片平台「Nico Nic」有人扮Nico loco上那部電視機

大隻妹《龍貓》小梅與大派吉卜力角色coser合照

大隻妹《龍貓》小梅與大派吉卜力角色coser合照 X@Shinya1499 相片

這是不是《銀魂》中的笨蛋將軍？@yeskiri

《龍珠》龜仙人在漫畫早期仍然是高級戰力，當時更會爆肌肉出龜波氣功。(X@yeskiri )

爱哭的香蕉猫meme有好多人出！

時薪135日圓的送餐機械貓今年都有到場。

時薪135日圓的送餐機械貓今年都有到場。

Chiikawa盔甲先生，手中的手信好有心思。（@amuroray1104）

呢個cosplay仲有PNG退地黑白格仔（@gohanrice_gohan）

大隻老版黃金船（@kenPHILUX1212）