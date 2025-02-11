橫濱高達「YOKOHAMA GUNDAM FACTORY」長達2年展期吸引過175萬人參觀人次入場觀賞其「步行秀」，活動落幕後BANDAI將橫濱高達移送到大阪「大阪萬國博覽會2025」，全新設計的「太陽能裝甲」外型竟然跟今次世博甚有關連。近日萬代公開了橫濱高達改修後由神主進行「上頭」祈福儀式，全新的「世博高達」將會在2025年4月13日起見fans！



橫濱高達不能再步行

橫濱可動高達其實有個背景故事，未來人類在地球發掘出GUNDAM的殘骸，重新組裝成成新機體RX-78F00，而「YOKOHAMA GUNDAM FACTORY」正是讓來賓一同欣賞這場起動試驗。不過留意搬到大阪世博展的BANDAI場館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」（高達未來亭樓），粉絲在2025年4月13日開始又可以再見Gundam。

萬代「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」影片截圖

網民：半跪動作很奇怪

橫濱高達以後就改名為「世博高達」編號更新為「RX-78F00/E」，左膊頭、左裙甲追加了新裝甲，但未知是否真的太陽能發電裝置。此外高達改為固定的半跪動作，舉起單手向天意旨「聯繫未來」。不過留意「世博高達」不能再步行，有網民覺得這半跪新動作怪怪地，惡搞地將Netflix新作《機動戰士高達：復仇的安魂曲》內，高達EX被老虎B3從後偷襲中刀的一幕聯想起來，單手舉天是發現自己信錯「自護媽媽」向上天求救。

網上二創圖

Netflix截圖

日本人建巨型佛像必祈福

原來日本人參作大型佛像時，會將頭部留在最後一刻，並會由神主進行祈福後再安裝。雖然巨大高達與宗教無關，但由第一代1：1高達開始，BANDAI都會安排相同的「上頭儀式」，祈求展覽順順利利。

萬代「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」影片截圖

萬代「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」影片截圖

萬代「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」影片截圖

「太陽能板」外型別有內情

放大睇實物，會發現新追加裝甲上印有「Osaka Yumeshima Terminal」字樣，「Yumeshima 夢洲」正是今次大阪世博的舉行地點。原來夢州是位為大阪灣上的人工島，島上有巨型太陽能發電，高達新裝甲上的方角多邊型外型「大陽能板」之所以跟高達原設定不協調，其是向不規則五邊形的夢洲，以及其太陽能發電區致敬。

萬代「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」影片截圖

「大陽能板」方角多邊型外型，正是向夢洲致敬

萬代「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」影片截圖

萬代「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」影片截圖

改少少款又再出新玩具

與此同時，BANDAI宣布推出「世博高達」的Robot魂、超合金完成品玩具！沒錯，兩款產品以前都出過「橫濱高達」版，加少少配件又可再賣一轉，真是「UFFL」（你肥肥了的簡稱），難怪網民在這條「上頭片」的留言中笑言：「係咪向神祈求改少少款又大賣特賣？」

BANDAI宣布推出「世博高達」的Robot魂、超合金完成品玩具

「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」©SOTSU．SUNRISE

GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」Home Page 內設有計時器，可以一齊倒數高達新場館開幕！