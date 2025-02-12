大阪關西世博會／EXPO 2025 將於4月13日開幕，當中「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」高達館會將18米高的橫濱高達移師大阪，以全新姿態跟fans再見面，今次活動購買入場券方面有些技巧，而且揀選參觀時間的抽籤將於2月13日開始進行，馬上看看「大阪世博高達館購買門票抽籤攻略」



點買飛？官網定klook買好？

大阪世博會EXPO2025在日本有賣實體門券，但推薦外國旅客選用「QR CODE門票」，可上EXPO2025官網購票。另外，klook都有飛賣，好處首先會平$20，又能夠用熟悉的系統買飛，也方便綜合整理旅程中其他火車飛、周遊券。但留意，大阪世博會場內所有展館都需要事前選定入館時間、參加抽籤，如果你用三方平台買飛，記得一樣要上官網開設「世博會ID」，輸入獨立票號，參加展館入場抽籤。

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大阪世博會EXPO2025入場流程

1：先填資料開設世博會ID、又或者以Google/ Apple ID等連結登入方便管理

2：揀選日子／入場時間

3：搭乘公共交通工具前往者選東門／自駕遊者選擇西門並購票

4：以票號參與展館入場抽籤

5：正式入場／指定時間到成功預約展館排隊入場



點圖放大睇大阪世博高達館門票購買/抽籤流程

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大阪・關西世界博覽會

舉辦日期：2025年4月13日（日）至10月13日（一），共184天

地點：大阪 夢洲

門票種類

「開放式票券」（13/4/2025 - 26/4/2025任何一天入場1次）

「一日票券（早鳥票）」（需在購買時選定日子、有效期：13/4/2025 - 13/10/2025）

「上半場門票」需在購買時選定日子（有效期：13/4/2025 - 18/7/2025）

「優惠門票」持有身心障礙證明的旅客與一位陪同者（協助人員）可以購買此票券（有效期：13/4/2025 - 26/4/2025）

「季票」（13/4/2025 - 13/10/2025無限次出入）



大阪世博門票種類極多，可以上官網或klook睇睇。（klook截圖）

兩App必裝：EXPO2025 Vistiors / Google Authenticator

可先下載EXPO2025 Vistiors app，方便以程式瀏覽會場地圖、展覽館資訊。另外，因為每次登入EXPO2025官網都需要用手機程式「Google Authenticator」生成一個「一次性密碼」，同樣是必裝app。

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橫濱高達移師大阪世博實物現身｜半跪怪動作被酸：遭老虎從後偷襲

唔急入場？7月暑假去睇得更多

大阪世博展的BANDAI場館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」（高達未來亭樓），是將去年完結的濱可動高達重新包裝而成，雖然取消了步行表演，但就會以世博會場「夢之島」上的太陽能發電板為主題，為高達加上新裝甲，改成半跪地的新展品，擺在展館前供fans打卡。

橫濱高達移師大阪世博2025展出｜半跪出昇龍拳：新設定有一大驚喜

不過留意，萬博會高達館「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」雖然在4月13日開幕時已能入場，但全部展品要去到7月才完整，如果不急著先睹為快的朋友可考慮買「夏季通行證」（19/7/2025 - 31/8/2025無限次出入）

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場內還可以購買大阪世博高達的玩具及模型。

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其他情報：前往展覽交通

電車：Osaka Metro「夢洲站」直達，預計2025年1月底通車

巴士：Osaka Metro「宇宙廣場站」前4號巴士（夢洲直行）／Osaka Metro「宇宙廣場站」前3號巴士（行經舞洲、夢洲）／搭乘JR「櫻島站」前2號巴士，轉到「環境施設組合前」轉乘3號巴士



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