任天堂究竟有幾與世無爭、幾無視市場變化呢？早排「Mr Nintendo」宮本茂再度強調：「打機唔係靠主機鬥spec、硬件跑分，最緊要隻game有趣！」自從2017年「老任」推出Switch手提機，一路去到2021年的「Nintendo Switch OLED版」仍只是一部換大芒、換電池，換湯不換藥的改良型…足足3年！3年喇！任天堂終於在X（Twitter) 發表「Nintendo Switch 2」（暫稱）新情報！粉絲聞訊狂喜：可以放心升級了！



7年冇新機｜任天堂 Switch 2代終於有料到

Nintendo Switch 發售至今已經 7 年，fans等到生蜘蛛網，任天堂社長古川俊太郎都只曾在 2024 年 5 月一次股東大會中「承認在開發後繼主機」，其他資訊通通未定！大家一直引頸期待後續發展終在 11 月 6 日公開，「老任」在 X（前身為 Twitter）平台上發布「Switch 2代」最新消息：

Nintendo Switch 後繼機」將可以遊玩「Nintendo Switch 1代的遊戲」，「Nintendo Switch Online」服務也可以繼續在新機上使用。

Switch 2代想像圖

Nintendo 在 X（前身為 Twitter）平台上發布「Switch 2代」最新消息

因為Switch機歷長、用家多，不少人手上仍然有大批遊戲，尤其是在e-shop也買了很多特價game，如果新主機具備與 Switch 遊戲下向兼容性，的確是粉絲之福，不少網民在 X 平台留言：「可以安心換新機了」、「一直都很在意這個問題，感謝提供資訊」、「一直以來都是這樣，相信任天堂」、「你的資訊很有用」

不過，今次Switch 2代的新料就到此為止，當然知道有點不夠，不如再來看看網上爆出的各種Switch 2代傳聞，一齊期待一下：

全新Joycon手掣外型曝光

在中國的微博平台，有人以「switch 2代模型」為題，張貼了一對疑似新型Joycon手掣的機身圖，更爆料了不少硬件性能：Switch 二代的可拆式手掣轉用磁吸式滑軌，8寸大屏，長270闊115厚14，两個Typc-C接口。在圖中可見SL/SR 鍵大粒了很多，中間還有一個13針擴充插槽，並隱約可見手掣底部有一個可以圈在手指的防滑圈。

Switch 2代首張實機照微博洩漏．新Joycon掣玩磁吸．硬件性能曝光

Switch 2代首張實機照微博洩漏．新Joycon掣玩磁吸．硬件性能曝光

第10代《寶可夢》正在開發中｜Switch 2代都玩到

一份來自《寶可夢》開發商Game Freak的重大泄露事件震驚了遊戲界。據悉，超過1TB的文件被曝光，泄露了任天堂Switch 2主機開發項目，當中代號「Ounce」的遊戲有傳是第10代《寶可夢》，雖然目前尚不清楚第十代寶可夢遊戲是否會成為Switch2的獨佔作品，還是會同時登陸現有的Switch平台。

網上泄露出新一代Pokemon遊戲正在開發。（x）

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Switch 2消息泄露 第10代Pokemon開發中 還有這款多人對戰遊戲