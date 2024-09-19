Switch 2代首張實機照微博洩漏．新Joycon掣玩磁吸．硬件性能曝光｜任天堂早在4月財報會已宣布來年推出Switch的下一代新主機（未命名、本文暫稱：Switch 2代），而各種傳聞就繼續網上滿天飛。近日在中國的微博平台，有人以「switch 2代模型」為題，張貼了一對疑似新型Joycon手掣的機身圖，更爆料了不少硬件性能。



全新Joycon手掣外型曝光

圖片標題為「switch 2代模型 stp」，可見一對跟Switch 1代迷你Joycon類似的小手掣，解說中提及，：switch 二代switch2模型 stp:磁吸式滑軌，8寸大屏，長270闊115厚14，两個Typc-C接口。在圖中可見SL/SR 鍵大粒了很多，中間還有一個13針擴充插槽，並隱約可見手掣底部有一個可以圈在手指的防滑圈。

Switch 2代首張實機照微博洩漏．新Joycon掣玩磁吸．硬件性能曝光

另外，同一個戶口又公開了一些疑似設計圖片，指Switch 2代外表跟已發售的Switch OLED型號似乎無重大變化，有更大的屏幕，機身仍然有內置支架，以便放在桌面配合JoyCon無線雙打。過去網上都出現不少Switch 2代想像圖，均不及今次可信性高，因為設計圖保留有任天堂的一貫美學。

Switch 2代首張實機照微博洩漏．新Joycon掣玩磁吸．硬件性能曝光

Switch 2代首張實機照微博洩漏．新Joycon掣玩磁吸．硬件性能曝光

Switch 2代首張實機照微博洩漏．新Joycon掣玩磁吸．硬件性能曝光

而在不久之前，Resetera 用戶「Neoxon」亦曝料了Switch 2代的硬件性格表，更強調是內部堅料，不過他簽了保密協定，只能偷偷公開。

DLSS技術：達到PS4 Pro及Xbox Series S之間的水平，使用的DLSS硬體比上述兩部舊主機更先進。

RAM：速度比PS5 & Xbox series X/S慢，但容量則比 Xbox series S更大。應該有 10.5-11 GB 的 RAM，分配給操作系統及遊戲。

存儲速度：UFS 3.1 的最大速度在 XSX／S（2.1 GB/s 對 2.4 GB/s）之上。

Switch 2 核心晶片不僅使用了 ARM 的技術，還有 Nvidia 與 AMD的。