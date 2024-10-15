Switch 2消息泄露 第10代Pokemon開發中 還有這款多人對戰遊戲
撰文：中關村在線
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近日，一份來自《寶可夢》開發商Game Freak的重大泄露事件震驚了遊戲界。據悉，超過1TB的文件被曝光，其中包括《黑白2》和《心金魂銀》的源代碼以及一款代號為「Synapse」的多人遊戲項目。根據泄露的訊息，這款遊戲是基於寶可夢世界的多人對戰遊戲，與第十代主線遊戲無關。
據傳，這些文件中的源代碼是這些遊戲的測試版或早期構建版本。同時，此次泄露還涉及任天堂Switch 2主機開發項目，並且得到了代號「Ounce」。
雖然目前尚不清楚第十代寶可夢遊戲是否會成為Switch2的獨佔作品，還是會同時登陸現有的Switch平台，但可以確認的是，Game Freak正在原版Switch上測試該遊戲。
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對於這次重大泄露事件，粉絲們也十分期待系列未來的發展動向。此次泄露的內容不僅包括舊版遊戲的源代碼，還透露了一款類似《噴射戰士》的多人對戰遊戲正在開發中。而另一項值得注意的事情是，在這次泄露中還有名為「Gaia」的第十代寶可夢遊戲相關訊息。
目前尚未有確切消息確認此次泄露是否會對Game Freak或其他相關方造成影響。不過，《寶可夢》系列一直以來都是全球知名的遊戲系列之一，這次重大泄露事件無疑會引發更多關注和討論。讓我們拭目以待！
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