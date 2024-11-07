《Pokemon TCG Pocket》近日成為手遊界的新星，很多就算沒接觸過實體卡的玩家，都紛紛加入。遊戲也終於推出第一個活動「拉普拉斯挑戰」，玩家可以在活動中贏得拉普拉斯EX卡，不過精英級的挑戰，對部份新手來說有點難度，尤其是沒有比卡超EX和閃電鳥EX的玩家。以下分享一套牌組和打法，無需EX卡也能輕鬆過關。



拉普拉斯挑戰活動中，共有四個不同級別的關卡，每關的難度提升之餘，完場後獲得卡包的機會率也會增加。因此，由於每日挑戰次數有限，推薦玩家只打掉落機會最高的精英級。

推薦雷屬卡牌：啪嚓海膽、頑皮雷彈、娜姿

精英級的電腦會使用全水系的卡組，焦點卡牌有拉普拉斯EX、哥達鴨和寶石海星EX，建議玩家使用屬性克制的雷屬卡組，每次攻擊傷害+20。以下推薦的卡組主要以啪嚓海膽、頑皮雷彈、娜姿組成。打法是透過啪嚓海膽麻痹對手，延長時間，再用頑皮雷彈/雷擊獸結尾（雷擊獸可換成坂木）。

優先對付海星星

這副卡組要注意的是，看到海星星就必須優先處理，可使用娜姿拉海星星到戰鬥區，以免把寶石海星養出來。另外，如對方的小霞太好運的話，也可以直接投降，以免浪費時間，因為投降不會扣除挑戰次數。