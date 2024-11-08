PlayStation 5 Pro 升級版主機已開售，炒家希望像2020年PS5主機首賣時般轉手大賺一筆，然而在日本Amazon／mercari，以及香港旋轉拍賣Carousell，一堆現貨只比原價加1000日圓／100港元左右，但仍無人問津。



PS5 Pro 炒燶｜日本收機佬開原價+1000日圓

首先 PS5 Pro 並未像4年前一樣受半導體零件短缺、全球物流塞車影響，世界各地供應量正常；加上暫未有獨佔遊戲發表，玩家根本不急於出機，令到一班炒家大失預算。日本那邊一樣有班跟「先達佬」相似的收機佬，開鋪收購散戶炒貨再轉售外地。在日本有電器鋪開售主機，你看到大批排隊黨去掃貨，全部都由這些「轉售屋」操控。但今次PS5 Pro炒燶，聽講日本那邊只象徵或加點「車馬費」以原價+1000日圓屈辱價收機，PS5 Pro 主機未計包裝淨重3.1 公斤，牛龜咁重搬去放機只能賺50蚊港紙真是「喊出嚟」😂 Twitter 不少人特地cap圖恥笑 😂

X截圖

甚至有人發現，bic camera、Yodobashi 網店大量供應，仲免費送貨，那有人會買二手炒貨？😂

Bic Camera online shop截圖

在日本有電器鋪開售主機，看到大批排隊黨去掃貨，全部都由這些「轉售屋」操控。

今次PS5 Pro 炒燶，對小炒戶影響好大，因為近年日本炒主機／高達模型情況嚴重，大型電器店追加不少退貨限制條款，以防炒家炒燶貨後返去退錢。鋪頭退不了、轉售屋開「屈辱收機價」，小炒戶只好急急於拍賣網以近乎原價出讓，定價只比原價mark-up 2-3千日圓，令真用家們非常心涼。😂

mercari截圖

香港旋拍一陣燶味

而香港這邊也差不多，收機佬開原價+$100蚊回收PS5 Pro 主機，放完機食到餐「大記」仲有20蚊坐車、飲支大津。不少搶到Sony Store 認購權的人，索性在旋拍原價清貨，不少更接約買家一齊去Sony出機，不用自己「舉鐵」交收。

旋拍截圖

YouTuber 希治閣開玩笑出事收大量dm：

「唔駛再pm 我原價加100收唔收🙈🙈🙈🙈」

最好笑是遊戲情報 YouTuber 希治閣曾在影片中開玩笑說出價收機，誰知真的引來大量DM求售，希治閣怕這類DM沒完沒了，最終出聲明笑稱：「唔駛再pm 我原價加100收唔收🙈🙈🙈🙈」