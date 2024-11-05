拆解史上最貴遊戲機PS5 Pro　GPU性能飆升　記憶體增至18GB有驚喜

撰文：中關村在線
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近日，史上最貴遊戲機PS5 Pro的拆解視頻在海外網絡上流傳開來，一位博主提前獲得了這款備受期待的遊戲機，並毫不猶豫地進行了拆解，揭示了其內部的一些意想不到的變化。

據拆解視頻顯示，PS5 Pro的處理器依然基於古老的Zen2架構，這一點讓不少玩家感到失望。與最新的Zen5架構相比，甚至未能升級到Zen4，依然保持著8核心16線程的配置。然而，儘管處理器架構未變，但PS5 Pro在其他方面的升級卻令人眼前一亮。

一位博主提前獲得了這款備受期待的遊戲機，並毫不猶豫地進行了拆解。（youtube@tag）

最引人注目的莫過於GPU的升級。PS5 Pro的GPU不僅升級了架構，融合了RDNA3基礎渲染和RDNA4光線追蹤技術，還在規模上進行了大幅擴展。CU單元的數量猛增到60個，據稱渲染速度提升了45%。

在算力性能方面，PS5 Pro達到了16.7TFlops（16.7萬億次浮點運算每秒），如果按照AMD雙發射的計算方式，等同於33.5TFlops，頻率提高到了2.17GHz。

PS5 Pro拆解：

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除了GPU的升級，PS5 Pro的記憶體配置也發生了變化。與之前的傳聞不同，PS5 Pro不僅配備了16GB GDDR6記憶體，還額外增加了2GB DDR5系統記憶體，專用於系統操作。這一變化有望大大提升遊戲機的流暢度，為玩家帶來更加順暢的遊戲體驗。

PS5 Pro的資料（Ｘ）
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此外，PS5 Pro的存儲配置也進行了升級。最大SSD容量翻番至2TB，滿足了玩家對於大容量存儲空間的需求。這一升級將使得玩家能夠存儲更多的遊戲數據，享受更加豐富的遊戲內容。

儘管處理器架構未變，但PS5 Pro在GPU、記憶體和存儲等方面的升級依然讓玩家們充滿了期待。這款史上最貴的遊戲機將在未來正式發售，屆時玩家們將能夠親身體驗到其帶來的極致遊戲體驗。

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