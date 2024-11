PlayStation 5 Pro /PS5 Pro 效能實測|憑藉著強大的硬件配置和PlayStation光譜超解析度技術(PSSR),支援60Hz和120Hz螢幕,為玩家帶來了更高層次的視覺和性能體驗。這款官方定價為$5,780的升級版主機,究竟能否如玩家的期望呢?記者有幸親身實測PS5 Pro,感受到在畫質和順暢度方面的顯著改進,但也發現有一些值得注意的細節和限制。



PS5 Pro開箱(林勇 攝)

Wi-Fi 7 有驚喜

PS5 Pro配備2TB SSD,支援最新的Wi-Fi 7無綫技術。記者在實測 4K 60FPS 表現前,已經先在下載遊戲的部分感受到 PS5 Pro 的強大。在使用 Wi-Fi 7 Router 提供無線網絡時(Netvigator 2500M寬頻+TP-Link DECO router),同一款遊戲在 PS5﹑PS5 Pro 之間的下載速度就有明顯差異。

Demon's Soul(約 53GB):

下載速度:PS5 約18分鐘/PS5 Pro 約11分鐘



Last Of US Part 2(約83GB):

下載速度:PS5 約23分鐘/PS5 Pro 約11分鐘



Horizon Zero Dawn Remastered (約93GB):

下載速度:PS5 約43分鐘/PS5 Pro 約17分鐘



實測PS5 Pro時使用ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 32" 4K螢幕,最高支援240 Hz

PS5 Pro 升級重點

PS5 Pro 的焦點升級在於强大的 GPU,比 PS5 多67%運作元件,記憶體速度快28%,能夠支援更高級的光線追蹤(ray tracing)、PlayStation Spectral Super Resolution(PSSR)技術,以及 60Hz 和 120Hz 的高幀率模式。這些技術結合起來,提供了更加真實的光影效果和更順滑的動態場景。對於那些追求極致畫面的玩家來說無疑是一個福音。

4K60Hz vs 1440P 120Hz

PSSR 技術與 AI 升級畫面

PS5 Pro 採用的 PSSR 技術是一項重要突破,能夠在即時運算中將低解析度畫面升級至 4K,並保持接近 60fps 的流暢度。這項技術在一些遊戲中表現出色,例如《地平線 西域禁地》,該遊戲能夠根據需求動態調整內部解析度,確保畫面穩定流暢。

此外,PS5 Pro 的 AI 升級功能也顯示出了驚人的潛力。能夠快速運算並優化遊戲畫面,為玩家帶來接近原生 4K 的視覺享受。儘管如此,這並不意味著所有遊戲都能無損畫質地達到 4K60 的標準。

PS5 Pro實測《漫威蜘蛛人 2》(Marvel’s Spider-Man 2)

實測《漫威蜘蛛人 2》(Marvel’s Spider-Man 2)

使用遊玩支援PS5 Pro效能的加强版遊戲時,在畫面效果中可以設定「Pro保真模式」、「Pro效能模式」。實測《漫威蜘蛛人 2》時發現,PS5 Pro 的畫面渲染雖然內部解析度低於 PS5 的「畫質模式」,但在4K60Hz的加持下,其流暢度和視覺質感依舊無可挑剔。遠距離的細節不再有刺眼的閃爍效果,並且畫面顯得更加一致和銳利。遠景細節看起來更加清晰穩定,尤其在用蜘蛛絲快速移動的過程中,畫面仍能保持高質量,街上行人也沒有模糊化。

+ 6

儘管 PS5 Pro 提供了巨大的性能提升,但仍有一些限制值得一提。首先,PS5 Pro並沒有將效能提高到原版 PS5 的兩倍,這意味著在某些情況下仍需要妥協。例如,《漫威蜘蛛人 2》在「Pro效能模式」下運行時,渲染解析度比原版 PS5 的「畫質模式」更低,儘管流暢度有了顯著提升,但某些細節可能不如預期清晰。可是 4K60Hz 的穩定性非常高,如果使用 4K 螢幕的玩家,終於可以發揮到高解析度螢幕的畫面效能。

實測 《最後生還者II 重製版》(The Last of Us Part II Remastered)

實測 《最後生還者II 重製版》(The Last of Us Part II Remastered)

《最後生還者II 重製版》(The Last of Us Part II Remastered)也顯著受益於 PS5 Pro 的提升。在 PSSR 升級的 4K60 模式下,畫面比原本的 1440p60 更加銳利,同時又比 4K30 更加順暢。尤其是遊戲中的草地和場景細節,呈現出了比原生 4K30 更加出色的效果。原版 PS5 僅能提供原生 4K30 或 1440p60 模式,前者雖然畫質較高,但流暢度不佳,而後者則畫質有所犧牲。

+ 4

實測《地平線 西域禁地》(Horizon Forbidden West)

PS5 Pro實測《地平線 西域禁地》(Horizon Forbidden West)

《地平線 西域禁地》作為一款擁有龐大開放世界的遊戲,其畫質和環境細節在 PS5 Pro 上得到了顯著提升。遊戲在 PS5 Pro 上以 PSSR 升級的 4K60 模式運行,內部解析度通常高於 1440p,提供了更加流暢和清晰的畫面表現。相比之下,原版 PS5 使用的是 1800p 訊號混合(checkerboard)渲染技術,解析度相對較低,且遠處物體邊緣常有明顯的閃爍現象。

+ 2

在 PS5 Pro 上,這些令人分心的閃爍問題得到了極大改善,遠景物體的紋理更加細膩,影像更為穩定。遊戲中,所有紋理細節都被優化為一級更高的材質(mipmap),人物面部的陰影處理質量也大幅提高,尤其在角色特寫鏡頭時,這種細節的提升尤為顯著。這使得整個自然世界更具真實感,讓玩家能夠更深入地融入這個充滿機械生物的後末日世界

PS5 Pro 值得升級嗎?

總結而言,PS5 Pro 的性能和畫質升級確實讓人眼前一亮,特別是對於那些擁有高解析度電視、螢幕並追求最佳視覺效果的玩家。然而,是否值得用 $5,780 為現有的 PS5 作升級,取決於玩家對遊戲畫質的需求。如果是那種喜歡坐在螢幕前近距離欣賞每一個細節的玩家,PS5 Pro 將會帶來極大的視覺享受;但如果只是偶爾玩遊戲或對畫質要求不高,一般的 PS5 仍然是個不錯的選擇。