Pokemon TCG Pocket特級護照免費試2星期必用｜每日多一抽！拎超夢牌套／全圖比卡超｜《Pokemon TCG Pocket》想玩到皮卡超、噴火龍、超夢、快龍卡組、就必須要不斷抽卡包，慢慢集齊卡組成員。不過，就算玩最抽中我皮卡超EX deck，也要有阪木、娜姿，很多玩家都呻抽不齊卡。有一個方法可以免費每一多一抽，甚至即時拿到一張全圖的皮卡超。



特級護照兩周免費

《Pokemon TCG Pocket》的基礎護照，每天會送玩家免費開兩個卡包，亦可以透過購買特級護照，即時獲得兩個卡包，以及每日免費開多一個卡包。而特級護照的收費為每月$78，首次購買後有兩星期免費試用。

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玩家可以利用這個方法，在兩個星期之間每日獲得免費一個卡包，連同購買時贈送的，可免費獲得16個卡包。同時，特級護照會開放特級任務，完成後獲得票券兌換全圖比卡超，以全超夢牌套裝飾。

首次購買特級護照時，不會先扣除$78，會直接變成「免費體驗中」，等兩星期後才會開始收費。因此，在首次購買後，馬上點擊「解約請到此處理」，在App Store完成取消訂閱，也能免費使用兩星期，又不怕忘記取消被收費。