瑪利歐&路易吉RPG 兄弟齊航｜7年前 Switch重製古早超任舊作《超級瑪利歐RPG》，原來同時已策劃同系列新作，如今終於在Switch改朝換代前面世，部1代Switch仍未可以退休呢！



Ahoy!! We are Super Mario Bros.

《超級瑪利歐RPG》是一個有動作元素的回合制日式RPG冒險game，新作《瑪利歐&路易吉RPG 兄弟齊航》外判給製作過《天誅》系列的Acquire負責，是系列首款有真正3D玩法的作品；看到標題都知到兩個新賣點：加入Luigi並強調需要兩個角色合力過關，兩人的白手套得到神奇力量，必須二人合作，才能成功過關斬將。

新的舞台、新的畫面

故事說「柯連庫塔魯王國」一天忽然四分五裂成無數小島，為了令世界回復原狀，瑪利歐&路易吉要登上船出海，像《One Piece》般踏上不同主題的冒險島，是一場兄弟同心航海之旅。值得一提是由不同廠商開發後，遊戲整體用色更加鮮豔而且對比度高，兩個鬍鬚佬的樣子都跟平時不一樣，連過場動畫都有很重的日本動畫風味，帶給用家一些新體驗。

為了令世界回復原狀，瑪利歐&路易吉要登上船出海

故事說「柯連庫塔魯王國」一天忽然四分五裂成無數小島

不是雙打．一人分演兩角

所謂兄弟通力合作，並不是要兩位玩家雙打2P（本作只能1人操作），其特殊玩法需要玩家一心二用，同時以AX掣控制Mario／BY掣操控Luigi，構思幾新奇。不過反射神經慢的朋友別擔心，合作類型有點像Zelda那種立體迷官解謎：比如控制Mario上高處，接下Luigi由低位掉上去的開路機關，考腦筋多過反應。

一人分演兩個．操作要時間上手

真正的兄弟合體變身

大家都清楚，每次有新GAME，Mario都一定會有新的變身：變貓變象變石頭。而今次《兄弟齊航》就加入特殊的「兄弟動作」二人合體技，兄弟可合作出大鎚、《足球小將》式火焰龜殼合體射球，還真的可如字面所說二合為一：變身成UFO飛碟！

還真的可如字面所說二合為一：變身成UFO飛碟！

兄弟可合作出大鎚、《足球小將》式火焰龜殼合體射球

兄弟可合作出大鎚、《足球小將》式火焰龜殼合體射球

遊戲令Mario系統添上新色彩，玩法亦都有新意，不過一人控制兩個角色原來難度都有點高，記者早期都玩得吃力，同一手掣控制兩個角色，手指有點不協調。不過當理解到玩法後就漸入佳境，遊戲沒有失去mario的主題風格，又有新的玩法，值得支持。（$429）

