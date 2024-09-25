Switch薩爾達傳說智慧的再現｜有條萬年問題好多人錯：「薩爾達傳說主角係邊個？」十個有七個都搞錯係Zelda、其實綠帽劍士叫Link／林克，Zelda/薩爾達是那位萬年等人救的公主。不過今次不一樣，Switch 新作《薩爾達傳說智慧的再現》真的改由薩爾達公主當主角，以想像力及動腦筋過版！



Girl Power！Zelda公主發威救世

近年遊戲界都好注重性別平權，繼Mario系列的Peach碧姬公主擔正做game主角，今次集集都靠綠帽仔林克拯救的Zelda公主發威！故事講海拉魯世界忽然出現了很多「裂縫」且面積愈來愈大，連國王、林克、各種人與事物都被吸了進去，且昏迷不醒！這時候，唯一不受影響的只有薩爾達公主，於是她今次反客為主當起救世主，進入5個區域的「裂縫」中打敗波士敵人，拯救海拉魯世界。

Switch薩爾達傳說智慧的再現

擅長逃跑的公主

薩爾達公主劍法、體力都不如林克，面對強敵只能選擇逃走，此時她遇上了妖精「托力」，牠傳授了「複製」魔法給公主，在舞台中見到石頭、木箱等小物件，可以靠近去copy一次；一旦複製過一次，物品就會save入清品，及後可隨時再「copy and paste」出來，製作高台、彈床等輔助品。提提大家一定要複製張床，在安全地方copy一張出來，可以瞓上去回體力，超實用。

Switch薩爾達傳說智慧的再現

Switch薩爾達傳說智慧的再現

公主病法召兵去送頭

「公主病」患者喜歡指揮別人為她做牛做馬，想不到薩爾達公主也給我來這一套（笑）！遊戲中公主可以用魔法複製被打暈的敵人，每種都有特殊用途，比如利用蜘蛛吐出的絲爬上高處，或是召喚耐打的怪物分散敵人注意，自己就撓到另一方向前後包夾打背！反正召喚出來的怪物都是魔法，沒有生命的，所以娘娘們不用介意召兵去送頭（笑）。

很可怕！這女人很會「控制」別人

轉承自妖精「托力」的超能力會一路加強，比如可增加同時複雜物品的數量、複製品存活的時限都會一路增加。後來你更可學會「控制」能力，比如注視一塊大石、再隔空移動它。以第一版的波士為例，你要先用「控制」能力將核心扯出來，再用回收林克大師之劍後學會的能力，發動劍士模式以連斬殺敵。

一點玩後感

動腦筋過版的《薩爾達傳說智慧的再現》帶給記者很大的新鮮感，有時過來過去也過不了的版圖／波士，都打到想掉手掣了，即時走回頭器再三思考，原來真是複製漏了某個物件／敵人！雖然難度甚至比一般Q版《薩爾達傳說》來得有點高，但成功破解難題後的快感同樣爽很多，這一種「女權game」我不抗拒。

薩爾達傳說：智慧的再現｜產品由任天堂（香港）贊助提供

Switch《薩爾達傳說智慧的再現》

發售日期：2024年9月26日

實體版／DL版同價 HK$429.00

同期推出海拉魯版Nintendo Switch Lite 金色主機（$1490），同框附送1年Nintendo Switch Online 年費（留意不包括《薩爾達傳說智慧的再現》遊戲軟件）

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