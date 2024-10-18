Switch Mario Party Jamboree瑪利歐派對空前盛會｜Nintendo Switch 都有一段時間沒有新的Mario遊戲了，期待已久的Mario Party 新作《超級瑪利歐派對 空前盛會》終於在10月17日上架，今集最多人愛玩的「雙陸遊戲」加入冠軍賽規則，小遊戲收錄最多達110個，更可以同時20人線上競賽！



110種小遊戲｜20人連線同玩

空前盛會這中文名字來自遊戲英文名「Jamboree」，意旨外國成千上萬人一齊露營聚會。而遊戲舞台又真的是在一個巨大的度假島上發生，在雙陸棋盤投擲兩粒六面骰向前進發。

+ 1

在舞台上增加同伴，一齊享受這空前盛會

路程中將有新元素「盛會朋友」隨機出現，只要跟這些NPC對戰勝出，他們就會成為玩家的冒險伙伴；之後舞台上的事件會增加1倍，連入商店取得道具和星星都會加倍為2個。但要小心，撞到扣分格仔的機會也會加倍。

路程中將有新元素「盛會朋友」隨機出現

其實好簡單，就係類似《桃鐵》中的幸福之神和貧窮神的效果，如撞到扣分格仔的機會也會加倍。

如果被後來者追上，盛會朋友就會跟著對手離開，但你都可以從頭追上奪回同伴。

全新體感game01｜舞舞舞吧！飛行龜冒險

過去受歡迎的派對小遊戲都有精選收錄，本文再為大家講解3個新製作，使用 Joy-Con 遊玩的體感mini game；包括讓玩家體驗宣中飛行、跟隨節奏擺動身體、舞動Joy-Con的「飛行龜冒險」，同時還有單機分割左右畫面2P對戰的「飛行龜對戰」，你要在限時内收控制飛行方向，收集最多「飛行飄飄」的人爲之勝出。這game有點像《Mario Kart》，還可以撞向對手奪取敵人手上的飛行飄飄，有點刺激。

舞動Joy-Con的「飛行龜冒險」

1.1｜二人協力飛行龜的士

跟2P對戰相反，還有小遊戲可2人合作，1／2P玩家要齊心控制飛行方向，齊心協力配合節奏揮動翅膀，保持平台的平衡，將乘客安全送到目的地。

2 人協力｜飛行龜的士

全新體感game02｜奇諾比奧工廠合作搬貨

最多可以 4 人一齊遊玩，它有趣在不是限時鬥快，而是4個玩家之間的合作和溝通，同時旋轉／傾斜 Joy-Con控制搬運平台角度，將球運送到終點的mini game，夾好timing自然水到渠成。

奇諾比奧工廠｜合作做搬運工

奇諾比奧工廠｜合作做搬運工

全新體感game03｜節奏烹飪！合作製作烹飪料理

Netflix 黑白廚房就多人對戰，這個小遊戲卻是4人合作，一齊看準時機，用Joy-Con刀將從上方落下掉落的蔬菜切開！又或者扮灑鹽哥Salt Bae 加調味料，完成料理齊齊成為五星級大廚。

節奏烹飪！合作製作烹飪料理

扮灑鹽哥Salt Bae 加調味料

「冠軍賽規則」玩法

遊戲除了以最傳統的「派對規則」進行，今集再增加了全新的「冠軍賽規則」玩法，對戰時不再只是大家開心玩玩下，變成以實力分勝負。基本仍然是以小遊戲互鬥，爭取最多星星，但遊戲玩法設定以及格子的效果等都會重新調整，真是要找些朋友一起試試才會知道當中分別。

遊戲除了以最傳統的「派對規則」進行，再增加了全新的「冠軍賽規則」玩法。

在「冠軍賽規則」玩家可以選擇帶同一款指定道具開始。

新rules下比賽時會增加一些特定的條件，可以取得更多星星；比如移動距離最長、最短等等，增加挑戰性和趣味。

比賽時會增加一些特定的條件，可以取得更多星星

超級瑪利歐派對 空前盛會

Super Mario Party Jamboree

機種：Nintendo Switch

人數：單機1人至4人／連線最多20人同玩

行貨支援：繁體中文和簡體中文

定價：HKD$358

發售日：2024年10月17日



本文試玩遊戲軟件，由任天堂（香港）提供