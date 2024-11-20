Pokemon TCG Pocket 新卡包12月上架｜A1a擴充包有四天王支援者卡｜各位收集齊《Pokemon TCG》手遊226張基本卡未？是不是已經很期待新卡包？有傳最新A1a擴充包將於12月16日上架！



今次流出消息資料來源為Bilibili 用戶「PTCG寶可兜兜」，指新卡包將有「關都聯盟」四天王支援者卡，包括：科拿（冰屬性）／希巴（格鬥）／菊子（幽靈）／阿渡（龍），相信可以為平衡相應屬性Pokemon的能力和平衡度。

科拿相信是配合冰屬性寵物使用，但應該無法支援水系寵，否則一副牌組兩張小霞、兩張科拿，就太惡太破壞平均。

科拿相信是配合冰屬性寵物使用

快龍（啟暴龍）卡組雖然隨機攻擊4次又有機會打後排、攻力強勁，但需要2階段進化，還需要4粒能量非常難用，阿渡支援卡或可以幫它一把，加快出手。

阿渡支援卡或可幫快龍（啟暴龍）卡組加快進化上場

希巴支援格鬥系寵物，因為已有小剛卡支援大岩蛇系寵物，估計希巴會配怪力使用。

因為已有小剛卡支援大岩蛇系寵物，估計希巴會配怪力使用。

至於菊子相信會配耿鬼使用，帶來強勁攻擊，但同時會令自己受傷。

菊子相信會配耿鬼使用

Pokemon TCG Pocket 其他11月至12月新活動

11.22新活動｜收集風速狗EX卡

情報來自X戶口 @PokemonPocket_ ，消息指11月22日起，將推出火屬性得卡挑戰，任務包括：收集一張風速狗EX卡／玩「得卡挑戰」3次／玩「得卡挑戰」5次／收集5、10、15張火屬性卡牌……完成任務可得挑戰沙漏及商店票。

參考圖片／非活動新卡款式

PVP對戰連勝活動｜勁想要黑金勳章

上次拉普拉斯EX對戰活動是儲勝出數字，才能取得特別勳章；今次要求玩家做到連勝2／3／4／5次，難度相對高很多呢！

參與獎：2連勝／銅勳章：3連勝／銀勳章：4連勝／黑金勳章：5連勝

要求玩家做到連勝2／3／4／5次才能取得黑金勳章，難度相對高很多呢！

其他新情報：

12下旬「特級護照」追加新的items，是Pikachu的牌組護套／硬幣／對戰桌墊／收藏冊／收藏板。記者已經試用完2星期「特級護照」、要不要為了Pika花錢續會呢？$78蚊個月每日可以抽多包卡，其實都值。

12下旬「特級護照」追加新的items

妙娃花得卡挑戰活動、同樣有各種新款items吸引你玩。

妙娃花得卡挑戰活動、同樣有各種新款items吸引你玩。

「特級護照」進行premium mission 可以得到特別版超夢活動卡。

「特級護照」進行premium mission 可以得到特別版超夢活動卡。

2024年11月29日「Black Friday」將推出限定特價課金禮包，優惠內容未定。