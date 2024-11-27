《Pokemon TCG Pocket》火屬得卡挑戰活動快將完結，今次活動除了可以獲得大量火屬性卡外，更有機會獲得限時推出的風速狗EX特效。有部分玩家都有疑問，在哪裡可以更換特效，以下將一次過分享有關方法。



火屬得卡挑戰活動中，隨機會出現稀有挑戰，當中大獎包括一張風速狗EX，近期的風速狗EX+噴火龍EX也成為其中一個高勝率主流卡組。因此，玩家看到稀有挑戰基本上都不能錯過。

得卡有模式？係玄學定科學？

想在幸運挑戰中，更容易揀中風速狗EX的話，可以參考以下在玩家間流傳的玄學方法。得卡挑戰的目標卡，會因應起初的位置，較大機率在洗牌黎放置在另外兩個位置中。雖然這方法並非100%，同時也難以驗證，但也能作為參考根據，幫助玩家揀卡。

特效安裝教學

另外，有不少玩家表示，就算製作了特效，也找不到安裝的位置。其實只要在編輯卡組時，就能見到卡牌右下角有一個特效圖示，點擊後就可以隨意更改已製作的特效。部分特效需要先解鎖初階效果後才能製作，而用來製作特效的卡牌，也會因此消耗。