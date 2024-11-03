膽大黨高速婆婆是誰？角色原型來自日本都市傳說　被追會被詛咒嗎

【膽大黨／Netflix／高速婆婆】各位看過這季的新番《膽大黨》了嗎，這是一部以日本靈異現象和UFO為主題的少年漫畫，其中的男主角因在隧道中進行探險遇到了其中的幽靈「高速婆婆」而被詛咒，展開了一系列不可思議的冒險故事。



但你知道「高速婆婆」其實是真實存在於日本的都市傳說嗎？這究竟是甚麼樣的都市傳說嗎？今天就讓我們一起來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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「高速婆婆」是什麼？

這個傳說是這樣子的，一天夜晚，有一個人開著汽車經過了一個隧道，這時，他聽見了窗戶正在被敲打的聲音。高速行駛的車子怎麼會有人敲打窗戶呢？覺得大概是自己聽錯的駕駛往窗戶一看，卻發現有一個與自己的車子並排行走的老婆婆正敲打自己的窗戶，並且以極快的速度繼續向前離開，這就是所謂的「高速婆婆」。



這些都市傳說經常在六甲山一帶被謠傳，雖然大致上是無害的，只是一個詭異的都市奇談，但也有一說若是遇到高速婆婆，很有可能會導致車禍。

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除了原版以外，還有各式各樣的延伸型態

「高速婆婆」在日本有著各式各樣的型態，也衍伸出了各種不同的版本。其中有像最原始的版本，僅僅只是讓你嚇一大跳，也有的傳說是她會讓你疏於注意路況，並造成事故的發生等等，可以見得這個傳說在日本有著一定程度的人氣與知名度。



除了高速行走的類型外，也隨著時間的流逝衍伸出了其他類似的都市傳說，像是籃球婆婆、彈跳婆婆或是棺材婆婆等等，用著各自擅長的道具來誘發事故。除此之外，也有著並非婆婆的版本，像是「拍球瑪莉」與「拍球爺爺」，或是在岡山縣流傳的「飛躍少女」，這些都市傳說都是與「高速婆婆」相似的都市傳說。

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關於「高速婆婆」的有趣分享

看到這裡，可能大家會有一個疑問，高速婆婆究竟有多快呢？關於這點實際上有著各種說法，從時速140公里到音速、甚至有說法是，為了讓人類能夠看見，會去配合對方的速度。也由於速度不明確的緣故，「高速婆婆」在速度上也延伸出不同的類型，像是依照速度區分的「加速婆婆」、「音速婆婆」，更甚至直接套上的道路時速的上限，實在是非常的有趣。



由於這則都市傳說在日本非常有名，也因此有很多作品有著「高速婆婆」的相關元素，除了開頭提到的《膽大黨》外，還有像是《真女神轉生》、《路人超能100》等等皆有著「高速婆婆」的形象出場，有興趣的讀者們不妨去看看他們在這些作品中，又是以什麼樣的形式出場吧！

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「高速婆婆」提醒大家注意安全

作為日本著名的都市傳說之一，「高速婆婆」的出現多少反映了人們對於交通事故的一些想法，像是不注意路況、超速開車等等，這些都是事故發生的因素之一。



也希望各位讀者們在開車時要更加地注意安全，才能夠避開婆婆的追擊，平平安安回家！

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