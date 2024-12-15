《鬼滅之刃：無限城篇》劇場版首部曲 先行視覺圖讓你一睹為快
撰文：JUKSY 街星
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無數動漫粉絲引頸期盼，《鬼滅之刃：柱訓練篇》自 6 月播畢並於最後一集宣布《鬼滅之刃：無限城篇》將以三部曲的形式製作之後，正式公開劇場版首部曲將於 2025 年上映！配合此確定上映資訊，官方也同步釋出第二彈的特報和先行視覺圖。
《鬼滅之刃：無限城篇》劇場版 2025 確定上映，先行視覺圖搶先曝光！
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《鬼滅之刃：無限城篇》在最新釋出的第二彈特報和先行視覺圖畫面中可看到鎹鴉奮力振翅，但遠方是看不見盡頭、雄偉壯觀的無限城。第二彈特報承接《鬼滅之刃：柱訓練篇》最後一集，精彩絢麗的畫面和滿溢而出的張力，預告史詩級劇情即將展開。
《鬼滅之刃：無限城篇》首部劇場版將於 2025 年全台電影院盛大上映，更多精彩內容後續也將即將陸續公開，有興趣的讀者不妨多加留意。
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