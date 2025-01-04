Disney x URDU 巨型米奇 WISHER 海港城維港景打卡位｜7 米高 Disney x URDU 巨型米奇 WISHER 由1月3日起將在海港城「海運觀點」公開給大家參觀打卡！商場內當然還有「Wisher」Pop Up Store 發售同款祈禱手米奇、唐老鴨，以及全新太空人史迪仔盲盒，仲可以同佢3個的巨型雕像打卡影相！



7米高「米祈」打卡位

聖誕同新年countdown去完迪士尼樂園，最近Disney fans又有打卡必去靚位！玩具品牌URDU以為宣傳與迪士尼合作的新企劃「URDU WISHER – Where Miracles Happen 巨型米奇展覽」，特別在海港城坐擁270度維港景色的「海運觀點」築起一個7米高米奇老鼠，背後有為世界祈求好運，對未來憧憬的願境。米奇少有地以閉目、雙手合十的「祈禱」姿勢向維港許願，夜晚去打卡，同Mickey Mouse 一齊對住星空和海景許願，好有意思！

7M米奇老鼠海港城維港景打卡位

7M米奇老鼠海港城維港景打卡位

URDU WISHER – Where Miracles Happen 巨型米奇展覽：

📅日期：2025 年 1 月 3 日至 21 日

🕙時間：上午 10 時 - 下午 10 時

📍地點：海港城「海運觀點」平台

即場同米奇祈願打卡再分享上 Instagram 或 Facebook 並標記 @urdu.hk 和 #URDUWisher，仲有一粒Wisher夜光星星匙招送，數量有限送完即止。



即場同米奇祈願打卡再分享上 Instagram 或 Facebook 並標記 @urdu.hk 和 #URDUWisher，仲有一粒Wisher夜光星星匙招送，數量有限送完即止。

商場Pop Up Store 買物影相

海港城內還有Pop Up Store 發售6款全球首發精品以及全新太空人史迪仔盲盒及逾 50 款精品，，仲可以同佢3個的巨型雕像打卡影相！

WISHER – Where Miracles Happen URDU 期間限定店

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WISHER – Where Miracles Happen URDU 期間限定店

📅日期：2025 年 1 月 3 日至 21 日

🕙時間：中午 12 時至下午 8 時

📍地點：海港城海洋中心二階 (近 OC 226-7 號舖 dunhill)

單筆消費滿 HK$300，當中包含一件 URDU WISHER 系列產品，即可以優惠價 HK$99 加購 URDU WISHER 系列限量索繩袋一個。數量有限，售完即止。