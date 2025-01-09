九龍城寨+英雄本色｜Stanley@Mirror品牌TOOMORE出電影主題figure｜Mirror成員Stanley（邱士續）原來是香港電影發燒友，他有份成立的本地創作單位TOOMORE，近日於K11 Musea 舉行以《九龍城寨之圍城》、《英雄本色》、《臨時劫案》等港產片為主題，舉行品牌首個香港經典電影文化藝術展「Another World is Possible」！



TOOMORE 將首次展出由造型師阿壹設計及製作的《九龍城寨》龍捲風、大老闆、四仔以及《臨時劫案》城城、《英雄本色》Mark哥的限量手辦模型！同場亦有多款電影主題限量周邊商品發售。今次選址正位於尖沙咀海傍星光大道旁邊，真的是別出心裁，熱愛香港電影的你，值得去參觀。

九龍城寨+英雄本色｜Stanley@Mirror品牌TOOMORE出電影主題figure

今次展覽區正中間有個大型藝術裝置「墜落的電影星體」，旁邊就擺放了很多個電影角色手辦模型，透過大型藝術裝置、電影主題畫作及多款周邊精品表達「尋回香港電影文化」主題。

Figure中以《九龍城寨》角色最多，包括有梳飛機頭、咬住煙仔的「龍捲風」、身材肥大仲有張龍椅的「大老闆」、以及戴住面具、姿態似乎準備出拳的「四仔」，由於角色造型來就辨析度高，造型簡單Q版化後仍然型神俱在，好不生動。問到設計師 Gino Lai ，他表示當中分水泥灰／全彩／銀三種色，分別代表過去／現在／未來。

《九龍城寨》龍捲風、大老闆限量手辦模型，銀色代表「未來」、灰色是「過去」。

「現在」彩色版「四仔」

「現在」彩色版「龍捲風」

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當中灰版銀版每隻都是由 Gino Lai 人手上色，每款各色各限25隻附獨立編號收藏。（$1600）至於「現在」版為廠方上色，可在現場預訂（$980）。

灰版銀版每隻都是由 Gino Lai （圖左）人手上色，每款各色各限25隻附獨立編號收藏。

講到香港電影，《英雄本色》Mark哥的風褸／黑超／咬煙仔燒美金造型都算代表性icon。今次figure系列一樣有佢份。而《臨時劫案》中由城城扮演，常常講「Sorry」的哨牙佬梅藍天都一樣好正。（售價與《九龍城寨》系列相同）

《英雄本色》Mark哥的風褸／黑超／咬煙仔造型都算代表性icon

《臨時劫案》中由城城扮演，常常講「Sorry」的哨牙佬梅藍天

場內還有4張以港產片／香港知名導演為主題的多張電影致敬畫作，象徵香港電影文化的傳承與重生；記者自己最喜歡的是一面鏡，上面印上了Mark哥的燒美金、《無間道》的石膏手、《臨時劫案》梅藍天的哨牙、《新警察故事》「收手吧阿祖，外面全是警察！」面具等iconic items。

Mark哥的燒美金

《新警察故事》「收手吧阿祖，外面全是警察！」面具

《無間道》的石膏手

《臨時劫案》梅藍天的哨牙

場內還有其他電影主題的單位和tee。

場內還有其他電影主題的單位和tee。

《神明便利商店》x《TOOMORE》香港首間期間限定店

同場還有台灣手遊《神明便利商店》x《TOOMORE》香港首間期間限定店，這款棋盤式手遊，1月24日起將可在香港iOS Android平台下載免費玩，當中有TOOMORE的原創角色及《英雄本色》Mark哥客串入game，所以就順勢參加了今次展覽，場內有免費的抽籤小遊戲，可以拎《神明便利商店》紀念品。

《神明便利商店》x《TOOMORE》香港首間期間限定店