Switch 2 發表日期已定！跟機出瑪利歐賽車、移植PS5皇牌RPG｜任天堂新機Nintendo Swich 2 繼早前被配件商「劇透」了新機外型及發售日後，X（Twitter）爆料人「Nate the Hate」昨晚（14號）再爆出震撼彈，Nintendo Switch 2（NS2）即將於1月16日（太平洋時間／香港的1月17號）正式發表！當中更透露了一些跟機遊戲的情報，包括全新的《瑪利歐賽車》，而Square Enix 會將《Final Fantasy VII 重製版》移極到NS2！



爆料整理如下（未經證實僅供FF）：

● Switch 2 將以全球同步公開预告片的形式進利，內容只會介紹硬件，不會同日公開首發遊戲陣容。

● 正式首發遊戲陣容會在2月底至3月初，舉行實體發表會公開，並將有網上直播。

● 發售日可能押後至5月至6月

● 首發遊戲中包括新一代《瑪利歐賽車》首发，另一款3D《Super Mario》系列新作將於今年暑假上市。

網上二創圖片

● 第三廠方面，《刺客信條 幻景》和《Final Fantasy VII 重製版》將登陸Switch 2。早有傳新一代Switch硬件性能將更貼近當代家用遊戲機，各種對硬件需要高的第三廠大作，將可更快移植至Swicht 2，正好與傳聞吻合。

《刺客信條 幻景》和《Final Fantasy VII 重製版》將登陸Switch 2

《刺客信條 幻景》和《Final Fantasy VII 重製版》將登陸Switch 2

向下兼容｜可玩上代遊戲吸引度大增

而除了可以移植更多三廠作品，據悉Switch 2代 將能向下兼容1代主機遊戲，而且不只是DL的下載版，更能直接插上代卡帶，所有舊game都可在新機玩，玩家自然是拍手支持，事關新機推出未必一定有很多game，Switch擁有龐大的用戶群，如果可以玩舊game，吸引力自然大大增加。

Switch 2 發售日／外型／性能總整理｜可玩上1代遊戲帶吸引度大增

向下兼容｜可玩上代遊戲吸引度大增

傳任天堂Switch 2向下兼容 對舊遊戲進行技術增強 80%玩家要買