傳任天堂Switch 2向下兼容 對舊遊戲進行技術增強 80%玩家要買
撰文：中關村在線
出版：更新：
近日，我們曾報道過一些有關Switch2的爆料。
+2
據悉，Switch2將支持數字和實體遊戲的向下兼容，並且開發者還有機會對現有遊戲進行技術增強。這一消息得到了玩家們的普遍支持，他們希望這是真的。
玩家們表示：「如果這真的是任天堂的新任天堂遊戲機，那我肯定會去買一台。」「對於任天堂來說，這絕對是完美之作。Switch擁有龐大的用戶群，而升級後的向下兼容性則是轉換用戶的絕佳方式。」
延伸閲讀：玩任天堂Switch長達7年後才知有USB插孔 大量網民回應：你不孤獨
延伸閲讀：SEGA《人中之龍8》首播評價出爐 創下系列最高分 1月必玩大作
+5
《機動戰士高達SEED FREEDOM》票房突破26億日圓 成系列最賣座KONAMI將用VR、AI技術打造《遊戲王》！網民：可找路人決鬥了？傳聞騰訊正在打造手遊版《艾爾登法環》？設課金系統似《原神》？日本第一間高中開始招收元宇宙學生 還能在虛擬實境中辦文化祭？寶可夢歷久不衰成最賺錢IP 它到底紅什麼？台灣更有寶可夢中心SEGA《人中之龍8》首播評價出爐 創下系列最高分 1月必玩大作超強法務部出手 製作《幻獸帕魯》寶可夢MOD作者已被任天堂盯上
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】