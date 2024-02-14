傳任天堂Switch 2向下兼容　對舊遊戲進行技術增強　80%玩家要買

近日，我們曾報道過一些有關Switch2的爆料。



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據悉，Switch2將支持數字和實體遊戲的向下兼容，並且開發者還有機會對現有遊戲進行技術增強。這一消息得到了玩家們的普遍支持，他們希望這是真的。

玩家們表示：「如果這真的是任天堂的新任天堂遊戲機，那我肯定會去買一台。」「對於任天堂來說，這絕對是完美之作。Switch擁有龐大的用戶群，而升級後的向下兼容性則是轉換用戶的絕佳方式。」

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