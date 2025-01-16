Pokemon寶可夢經濟犯罪｜中國海關捉拿PKM卡走私．台警破市值3億假卡工廠｜Pokemon／寶可夢是全球最賺錢的遊遵IP，截至2023年2月，Pokemon Company 銷售收入高達2975億日圓。正版好賺，自然亦吸引不法之徒想從中生利。近日中國海關就捉拿了大批走私Pokemon Card，而台灣警方就破獲一個製作另一款遊戲電子卡「寶可夢Ga-Olé」的假卡工廠，侵權品市值高達3億新台幣！



台警花2年偵破市值3億台幣假卡廠

寶可夢Ga-Olé不同於傳統紙卡牌，它是一種對應遊戲機使用的卡牌（類似市面的龍珠、星光樂園卡），雖然炒價不如紙卡版本，但近年在日本小朋友圈子中燒得頗熱。台北刑事局智慧財產權偵查大隊，今天公開了一批相片及影片，表示成功偵破一所寶可夢Ga-Olé卡片偽卡工廠，由原廠提告至今天成功偵破，足足花了2年，不法分子從中獲利達4000萬新台幣，全案查扣的仿製品多達數萬件，市值達3億新台幣（約7000萬港元）。

圖片來源：台北刑事局智慧財產權偵查大隊

寶可夢Ga-Olé不同於傳統紙卡牌，它是一種對應遊戲機使用的卡牌

從影片可見一組刻有寶可夢精靈球logo的印模。

一批準備流出市面的寶可夢Ga-Olé假卡

寶可夢卡有價有市｜吸引不法分子

對於用家、炒家而言，Pokemon Card就是最強生財之道，一些珍罕的寶可夢卡，價值高達數百萬港幣一張！不過因為PKM卡已發展了一套安全完整的鑑定基制，做假難度高。相反近年流行的《寶可夢Ga-Olé》，搞翻版的成本就得很多。這遊戲提入15蚊可玩1次兼送1張卡牌，珍貴款式可以賣數百元，所以不法分子專門翻印高級卡，真的好過印銀紙。

Pokemon Card是最強生財之道，一些珍罕的寶可夢卡，價值高達數百萬港幣一張！

旋轉拍賣截圖

太晶慶典卡大熱｜中國海關捉拿走私貨

《寶可夢PTCG》手遊帶動了玩真卡的熱潮，加上不少卡款炒價高達數萬港元，每次出新卡包都吸引炒家排長龍搶購。去年12月推出的《太晶慶典ex》卡因為很容易開出珍貴卡牌，自然成為搶購對像，未開封原盒可以賺1倍錢。有4名轉售者從日本購入593盒太晶慶典ex，由於沒有申報，在中國沈陽機場被海關沒收，總值40多萬港元。

太晶慶典卡大熱｜中國海關捉拿走私貨

太晶慶典出現大量假卡

更有不法分子將原盒內的卡牌抽走，混入不值錢的《遊戲王》、《One Piece》白卡，並完美的以透明膠膜重新包裝外盒、真假難分；別說個別網民中招，有卡鋪也入了假貨，好在急急出通告回收，否則會被人視作賣假貨。