韓國女團成員也迷Pokémon TCG Pocket　自曝拿下45勝靠皮卡丘牌組

寶可夢卡牌手遊《Pokémon Trading Card Game Pocket》(以下簡稱 Pokémon TCG Pocket）在上週於全球正式上線後話題不斷，許多人都紛紛入坑享受抽卡及對戰的樂趣，韓國女團 LE_SSERAFIM 成員「小櫻花」宮脇咲良（Sakura）也是這款遊戲的愛好者之一，她近日還在個人社群曬出自己的寶可夢卡牌，甚至自豪表示「已經拿下 45 勝」，超快就取得徽章。



LE_SSERAFIM 宮脇咲良也瘋《Pokémon TCG Pocket》，曬稀有卡收藏、自曝已拿 45 勝超強！

LE_SSERAFIM 成員宮脇咲良也有在玩《Pokémon TCG Pocket》（instagram@39saku_chan）

現年 26 歲的宮脇咲良是 LE_SSERAFIM 的成員之一，平時除了演藝事業之外，私下的她是一名不折不扣的「電玩宅」，時常會被粉絲捕捉到他十分沈迷玩遊戲的畫面。

宮脇咲良也在玩《Pokémon TCG Pocket》：

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隨著《Pokémon TCG Pocket》正式上線，宮脇咲良自然也沒錯過這款熱門大作，她近日就在個人 X 社群平台上分享自己遊玩《Pokémon TCG Pocket》的成果，只見她曬出了各種兩顆星等級以上的稀有寶可夢卡牌，包括最難抽到的「皇冠金色超夢 ex」，就連需要集滿圖鑑解鎖隱藏任務的「夢幻」也有，宮脇咲良寫道：

「我為我的卡牌感到自豪。」

不僅如此，宮脇咲良還透露自己已經在目前最新的「活動對戰賽」中拿到 45 勝，短時間內就取得最強徽章，展現其貨真價實的寶可夢卡牌對戰實力。宮脇咲良也特別推薦她覺得好用的卡牌套組：

我認為最快能拿到 45 勝的牌組是皮卡丘牌組，超夢搭配沙奈朵的牌組也很強。妙蛙花牌組如果有成功進化的話，他的體力跟恢復力是最強的。我個人也很喜歡快龍牌組。

只能說不愧是被偶像耽誤的遊戲實況主，如果大家也有玩這款遊戲的話，說不定哪天對戰時你也會遇到宮脇咲良！

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