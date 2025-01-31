蛇年🐍｜令人聯想起蛇的動漫角色Top 20投票｜步入蛇年了！有人說在十二生肖中，「蛇🐍」字是最難聯想像賀歲祝福語，而除了夏蕙BB，也很少人會cosplay「蛇女」賀歲。不過，與「蛇🐍」有關聯的動漫角色，竟比想像中多；最近有網民就票選了20大「最令人聯想起蛇🐍的動漫角色」



名字有蛇🐍不一定入圍😂

這次投票有幾點值得講，首先原來「蛇角色」名字不一定有蛇字，幾十年歷史名字直接叫Cobra的《哥布拉》也沒入圍Top 20，反而設定與蛇有關、性格行為像蛇、甚至養了寵物蛇都有分。當中有《原神》game角色卻沒有《Metal Gear》蛇叔，可見證到網民年底變化，結果相當有趣。

第20名🐍「市丸銀」死神

《死神》三番隊隊長市丸銀一雙幼細的眼睛，常常笑臉示人，卻令人不寒而慄，難怪他也自喻是一條肌膚冰冷、沒有感情的蛇，只是尋找獵物並將其一口吞下。

第20名「市丸銀」死神

第19名🐍「棗巳波」IDOLiSH7

原來男團偶像動畫《偶像星願》（IDOLiSH7）在設定角色時，已經加入了十二支（即十二生肖）元素，當中「棗巳波」則被愛稱為「蛇蛇」。

第19名「棗巳波」IDOLiSH7

第18名🐍「小土龍」妖怪手錶

「土龍」是日本一種傳說生物，外表像蛇但腹部隆起像一個鎚子。以鬼怪為主題的《妖怪手錶》，劇中就有一種叫「小土龍」的生物。

第18名「小土龍」妖怪手錶

第17名🐍「千石撫子」化物語

日本作家西尾維新的《物語系列》中，性格内向、文静乖巧的少女千石撫子，慘被蛇的咀咒纏繞。

第17名「千石撫子」化物語

第16名🐍「洩矢諏訪子」東方Project

諏訪子其實是以蛙為形態的神，因為在此作品中，蛙是奉獻給蛇的生祭品，所以網民反而聯想到「蛇」。

第16名「洩矢諏訪子」東方Project

第15名🐍「白朮」原神

在手遊《原神》中可操控草元素的四眼型男，他是藥廬「不卜廬」的主人，精於藥石，隨身懸著名為「長生」的白蛇。

第15名「白朮」原神

第14名🐍「北里鈴音」夜櫻家大作戰

與主角太佑同校，是生物部部長，很喜歡爬行動物，尤其是蛇，對人類或哺乳動物卻毫無興趣。

第14名「北里鈴音」夜櫻家大作戰

第13名🐍「大蛇」妖怪手錶

《妖怪手錶》中的角色，愛到大蛇Orochi的力量保護，可以大幅提升速度。

第13名「大蛇」妖怪手錶

第12名🐍「小豆澤心羽」世界計畫繽紛舞台！

音樂作品《世界計畫繽紛舞台！》中街頭樂團Vivid BAD SQUAD的成員，視家中收養的白蛇「珍珠伯爵」為妹妹，會對牠講出心聲。

第12名「小豆澤心羽」世界計畫繽紛舞台！

第11名🐍「藤平大和」妖怪學校的菜鳥老師

妖怪學校新人教師安倍晴明班上的學生，種族是蟒蛇，外表跟常人一般，但有條長長的舌頭。（圖中左下角色）

第11名「藤平大和」妖怪學校的菜鳥老師（左下角）

第10名「七種茨」偶像夢幻祭

手遊《偶像夢幻祭》（あんさんぶるスターズ！！）的角色，花名「蛇醬」，與另一角色「創」有個名為「蛇先生」的隊。

第10名「七種茨」偶像夢幻祭

第9名🐍「大將優」排球少年!!

《排球少年》中的各隊伍（比如烏鴉、貓等等），大將優所屬的戶美學園，象徵物正是蛇，所以作為主將兼主攻手的他被稱「蛇大將」。

第9名「大將優」排球少年!!

第8名🐍「Snake」黒執事

漫畫《黑執事》中的角色，是人蛇混血的蛇男，原本是挪亞方舟馬戲團成員，後來被夏爾收留成為范多姆海威伯爵家的傭人。

第8名「Snake」黒執事

第7名🐍「海堂薰」網球王子

包著頭巾比賽的海堂薰，是青春學園2年級生（已升為3年級、兼擔任網球隊隊長），人稱複蛇，絕招是回旋蛇發球。

第7名「海堂薰」網球王子

第6名🐍「草摩綾女」魔法水果籃

草摩綾女是一位男性，被十二生肖中的「蛇」附身，每次被女性擁抱時都會在一段時間內變成蛇。

第6名「草摩綾女」魔法水果籃

第5名🐍「伊賀崎孫兵」忍者亂太郎

忍術學院三年級學生，喜愛並照顧毒蛇、蝎子等許多危險生物，一直伴隨在我身邊的毒蛇的名字是純子。

第5名「伊賀崎孫兵」忍者亂太郎

第4名🐍「Jamil・Viper」迪士尼 扭曲仙境

迪士尼遊戲《Disney Twisted-Wonderland》中角色賈密爾・拜普，角色變化自《阿拉拿》片中那個玩蛇的邪惡巫師Jafar，所以與蛇有緣。

第4名「Jamil・Viper」迪士尼 扭曲仙境

第3名🐍「大蛇丸」火影忍者

是日本漫畫《火影忍者》中的三忍之一，性格亦正亦邪，喜歡研究各種禁術，曾是故輸中主要反派，後來回到木葉陣線。

第3名「大蛇丸」火影忍者

第2名🐍「寶亞·漢哥古」海賊王

是女兒國「亞馬遜百合」女帝、九蛇海賊團的船長，前任「王下七武海」唯一的女海盜，人稱「蛇姬」。經常身穿九蛇民族的花紋長裙，寵物蟒蛇名叫薩洛梅。

第2名「寶亞·漢哥古」海賊王

第1名🐍「伊黒小芭内」鬼滅之刃

《鬼滅》鬼殺隊中最強者「九柱」之一蛇柱，天生擁有左綠右金的異色眼瞳，嘴上纏着繃帶，頸上總是纏繞着一條名為「鏑丸」的乖巧雄性白蛇。與戀柱在現化轉生後，終於跟「戀柱」甘露寺結為夫妻。