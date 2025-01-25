2025賀歲動漫電影推薦｜《工作細胞》真人版電影有佐藤健同永野芽郁擔正，日本大收52億日圓，大年初一起在香港上映！佐藤油白塊面扮白血球特工、打鬥仲猛過《浪客劍心》！此外，被指比原作漫畫更好看的真人版《我推的孩子 The Final Act》一樣在香港上映中！同場再睇其他2025年動漫迷必看動畫／漫改電影！



日本連續四週票王 「白向球」佐藤健打得生猛

漫畫《工作細胞》將人體內的運作機制擬人化，如今被真人電影化：永野芽郁飾演「紅血球」氧氣運輸兵、佐藤健飾演「白血球」抗病毒特工，仲有大量小妹妹演真人版「血小板」！真係要call定FBI😂 她們每天都在高中女生漆崎日胡（芦田愛菜 飾演）體內勤快工作。日本上映後成為連續4周冠軍，如今已累積52億日圓票房！

左起：佐藤健飾演「白血球」抗病毒特工、永野芽郁飾演「紅血球」氧氣運輸兵

仲有大量小妹妹演真人版「血小板」！真係要call定FBI

一天，神秘病毒潛入漆崎體內，細胞們面臨史上最大作戰！各種細胞全部真人上演，場景鮮明、繽紛又熱鬧。曾演《幪面超人電王》及真人版《浪客劍心》的佐藤健身手了得，聽說戰鬥場面全部親身上陣！《工作細胞》將於香港各大院線由年初一至五加開「新春限定優先場、新年必看！

各種細胞全部真人上演，場景鮮明、繽紛又熱鬧。

曾演《幪面超人電王》及真人版《浪客劍心》的佐藤健身手了得，聽說戰鬥場面全部親身上陣！

細胞都間都有感情戲？

其他2025年動漫迷必睇電影

除了兩部香港賀歲片檔期的日本動漫改篇電影，接下來由2月至4月，也有幾部動漫迷必睇的電影，包括3日大收6億的《機動戰士高達GQuuuuuuX》，還有陸續上映的劇場版《世界計畫崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》、真人版《8號出口》，還有口味相當不一樣，但同樣由美國漫畫改篇的《美國隊長4：勇敢新世界》！

真人版 我推的孩子 The Final Act｜好睇過原作

去年年尾，《我推的孩子》因為忽然完結，且原作者的處理手法被受fans詬病，引至人氣急跌。而在同時上架真人日劇版、以至12月上映真人電影版，口碑卻出奇叫好，導演以去蕪存菁的手法將故事梳理得更易明。加上主演星野愛的是前乃木坂46紅星齋藤飛鳥，將神秘又美麗的女主角演得絲絲入扣。而新一代B小町三位女角齊藤渚、Ano醬亦曾是女團偶像，演有馬的原菜乃華也是童星出身，非常入戲。

主演星野愛的是前乃木坂46紅星齋藤飛鳥

星野愛遇刺一幕也拍得非常出色。

新一代B小町三位女角齊藤渚、Ano醬亦曾是女團偶像，演有馬的原菜乃華也是童星出身，非常入戲。

齊藤渚曾是女團偶像，年紀輕輕演技不俗。

記者亦要推薦影片前半，小愛與兩位小朋友的對手戲，以及前傳部份男女主角「前世」時的互動，真的好有感染力。

記者亦要推薦影片前半，小愛與兩位小朋友的對手戲。

前傳部份男女主角「前世」時的互動，真的好有感染力。

另外還有Arashi成員二宮和也客串演神木輝，雖然戲份不多，但個人魅力真的不得了，昇華了仍有不少fans非議的震撼結局，就算漫畫版令你失望了，喜歡《我推》或日本偶像文化的人，都值得一睇。