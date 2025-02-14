《Monster Hunter Wilds》（魔物獵人 荒野）2月尾就推出了，不少人睇完預告、仲有試玩版gameplay片後，都決定重新開game。不過事隔數年，主機都改潮換代了，那重新入門狩獵，應該選擇那個平台可以最平開game？揀Steam玩PC定係PS5呢？



《魔物獵人 荒野》將於2月28日上架，它的最大賣點是整個畫面般大的奇珍異獸，仲可以連線上網跟朋友一齊組團，新作畫面又更加豪華細緻，吸引不少人已停玩多年的朋友重新入坑。那，究竟買那部主機去玩最抵？口痕友當然會叫你買張5090砌部電競機玩：「其他選擇都係垃圾」，但多餘啦，每個人對畫質需要、肯為打機付出的資金都不一樣，以下有3個方案可以最平玩到《MHWilds》，看看那個適合你。

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利申先，根據不少打機YouTuber試玩報告指出，今集的地圖又大、怪獸又多，使用PS5主機去玩，去到重點場面時，不時都會減少畫面「格畫」以便留下系統資源運作下去，感覺上有時lag到似10幾frame，其實用貴價電腦去玩真的順暢很多，但本文就是針對平價去寫的，大家下決定前要有心理準備。

二手舊版PS5數碼版

揀PS5係因為它去年推出了新的slim版，所以市面有很多「厚版」二手機，當中數碼版是最為便宜，二手價最平見1800都有。買Digital版好處是它沒有光碟盤，會折舊而用壞的零件較少，買回來再上網買數碼版，同日即時有得玩。溫提市面二手PS5主機都因為《MHWilds》帶動定價回升，想玩要快。

二手舊版PS5數碼版（ 旋拍截圖）

二手 Xbox Series X主機

建議如果買二手機都要揀XSX，旋拍上同只售2000左右，它有兩個好處，其一XBox手掣的手感又比PS5好，另外《Monster Hunter Wilds》PS5、XSX/S 及Steam 三大平台玩家能跨平台連線合作，所以不用擔心像以前玩Xbox「冇朋友」，組團不成問題的。不過如選XBox 主機的話不建議買平價白機Xbox Series S，它不單沒有4K輸出、硬件性能亦比黑機XSX差一點。

二手 Xbox Series X主機（ 旋拍截圖）

Steam Deck OLED 版主機

當然都有人想用Steam Deck 玩《Monster Hunter Wilds》，其Steam官方最低系統要求是75GB記憶體空間，所以就算買最平的Steam Deck OLED 256GB NVMe SS（HK$3,288）主機都能玩到。台灣 YouTuber 羅卡Rocca 試過，Steam自家掌機的跑分比ROG Ally X、MSI Claw 8 還要高一點，可以考慮。

Steam Deck OLED 版主機（ YouTuber 羅卡Rocca 影片截圖）

YouTuber 羅卡Rocca 影片截圖

注意點01｜電腦最低要求

Capcom 於《魔物獵人：荒野》 Steam 頁面提供了顯示卡最低需求：選用 RTX2060 Super 或者 RX6600 等級的顯示卡，CPU 最低要求：i5-10400、i3-12100 或者 Ryzen 5 3600，指可以行 1080P／60幀順利遊玩，這配套的砌機電腦大概需要5千500左右。

注意點01｜電腦最低要求

注意點02｜PlayStation Portal 不能獨立打機

打開機的朋友別笑我「阿媽係女人」，真的很多沒打開機的朋友，見 Sony 賣黑色PlayStation Portal 後廣告打來問：「搵你買有冇得平？」他們全都以為PlayStation Portal 是一部類似PSP、PS Vita的手提機！解釋清楚才明白它只是一部可以WiFi連線remote打機的PS5專用「連屏幕手掣」，絕不能在沒有PS5的情況下獨立運作。

注意點02｜留意PlayStation Portal 不能獨立打機

注意點03｜PS5對藍牙耳機有限制

留意PlayStation 5 主機對無線耳機有一定限制，只能配同廠PS品牌／Sony品牌的無線耳機如：Pulse 3D無線耳機組、PULSE Elite、PULSE Explore耳機組等等。除非你手上的是本身設有USB-C 藍牙發送機插件的藍牙耳機，比如下圖中的：Final VR3000、Sony INZONE Buds；將收發器插在PS5上的USB-Type C 插頭即能馬上配對。

可在PS5使用的 Sony INZONE Buds