MHWilds泡狐龍春季登場｜PS5突擊發表會預告《鬼武者》等28款新作

Sony PlayStation 在今日(13號)突發舉辦 State of Play 發表會,公開《Monster Hunter Wilds》首個免費更新「泡狐龍」,以及宮本武藏為主角的《鬼武者 Way of the Sword》、中國製注目遊戲《Lost Soul Aside 失落之魂》等新作,以至《往日不再 Days Gone Remastered》重製版,《GTA》原首席製作人主理的《MindsEye》,《劍星》x《勝利女神:妮姬》DLC,以及Sony Studio 重新作《死亡回歸》(英語:Returnal)續作《Saros》,馬上為你當中最重點預告。



CAPCOM|《Monster Hunter Wilds》在發布會中公開發售前最update的預告,當中有提及春季免費更新,可以狩獵「泡狐龍」

發售日:2025 年 2 月 28 日

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

CAPCOM 主打「芒亨」外,另有《鬼武者2》重製版「Samurai's Destiny」以及全新製作、以日本二刀流「武神」官本武藏為主角的《鬼武者 Way of the Sword》。

發售日:2025 年 5 月 23 日

平台:PS4、Xbox One、Nintendo Switch、Steam

發售日:2026 年

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

SEGA|新作《人中之龍8外傳 夏威夷海盜》即將發售,同時發表了兩隻2D橫向動作遊戲,包括知名《忍》系列《SHINOBI 反攻的斬擊》以及春日一番做主角的Q版動作game《春日一番的假期》,屬SEGA作品《潛水員戴夫》中的免費DLC,4月就可玩到。

發售日:2025 年 8 月 29 日

平台:PS4、PS5、Xbox Series X/S、Xbox One、Nintendo Switch、Steam

發售日:2025 年 4 月

平台:PS4、PS5、Nintendo Switch、Steam

電影三部作大收的《Sonic 超音鼠》推出新的賽車game《索尼克賽車 交叉世界 Sonic Racing CrossWorlds》

發售日:未定

平台:PS4、PS5、Steam、Epic Games、Microsoft Store

BANDAI NAMCO 萬代南夢宮娛樂|發表了《數碼暴龍》系列新RPG成角色扮演遊戲《Digimon Story Time Stranger》(PS5 / Xbox Series X|S / Steam 多平台)

發售日:2025 年內

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

《Lost Soul Aside 失落之魂》本為1人開發獨立作品,獲索尼「中國之星計劃」中國遊戲開發者輔導看中,成為project第3代作品、令人期待。

發售日:2025 年 5 月 30 日

平台:PS5、Steam

2K Games|《WWE 2K25 The Island》是旗下摔角遊戲新一代作品,玩家可經營私人島嶼「The island」。而上映了真人電影的《邊緣禁地 Borderlands》,今年將推出新作《邊緣禁地4 Borderlands 4》。

發售日:2025 年 3 月 14 日

平台:PS5、Xbox Series X/S

發售日:2025 年 9 月 23 日

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

EA|2021 年Game Awards 年度遊戲《It Takes Two》團隊新作《雙影奇境》(Split Fiction),依然講求雙打合作,不過主角就改成兩個女孩子,睇預告就沒有DEI味,可放心食用。

發售日:2025 年 3 月 6 日

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

Directive 8020|驚慌名作《Until Dawn》的新作品,不過似乎很刻意將黑人女主角做成有咁醜得咁醜的作品《黑相集:指令8020》,不知game迷是否接受到那「插蘇鼻」。

發售日:2025 年 10 月 2 日

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

恐怖作品《佛萊迪的五夜驚魂》Steel Wool Studios 所開發的系列新作《佛雷迪的五夜驚魂:小丑的秘密》,作品自2024年 8 月亮相後,今天終於有完整預告及試玩gameplay片。

發售日:2025 年 10 月 2 日

平台:PS5

記者非常喜歡其畫風的《The Midnight Walk》,這款第1身視點動作game,主角需要將「火」帶到這黑暗世界的每個角落。值得一提它更是少數支持PS VR2的作品。

發售日:2025 年 5 月 8 日

平台:PS5、PS VR2

KONAMI|除了狂食老本但老fans依然會乖乖付款的《Metal Gear Solid Delta:Snake Eater》重製版(新版將3改為三角型Delta),Sony當年在MGS 3內加入《捉馬騮》聯乘小遊戲,今次重製版都會完全收錄。

發售日:2025 年 8 月 28 日

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

還有一款擺明「精神抄襲」神作《海豚艾可》的《Darwin's Paradox!》,你要控制一隻八瓜魚,從外星侵略中拯救地球。

發售日:2025 年內

平台:PS5

KOEI Tecom|將《三國無雙》上百名三國武將角色,製作成 roguelite 遊戲《無雙深淵》。

發售日:2025 年 2 月 13 日

平台:PS4、PS5、Xbox Series X/S、Nintendo Switch、Steam

Hell is Us|難聽一句擺明由主角造型、敵人風格都在抄襲小島秀夫《死亡擱淺》的第三人稱的動作歷險遊戲。

發售日:2025 年 9 月 4 日

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

P的謊言:序曲|為《P的謊言》大型收費DLC下載內容,屬前傳故事,預計夏季上架。

發售日:2025 年夏季

平台:PS4、PS5、Xbox Series X/S、Xbox One、Steam

Dreams of Another|整體畫風有如油彩畫,主角身穿睡衣卻拿著一支步槍,但這射擊武器並非用仔殺敵或摧毀場景,反而可以透過射擊穿著不同的抽象世界,非常特別。

發售日:2025 年內

平台:PS5、PS VR2

《往日不再 Days Gone Remastered》重製版

索尼旗下 Bend Studio 的末世打喪屍的FPS射擊作《Days Gone》推出PS5超清重製版,不知當中有沒有傳聞中的「服務型」online對戰玩法呢?

發售日:2025 年 4 月 25 日

平台:PS5

劍星 x NIKKE|Sony 痛定思痛,已清楚各位玩家最想要的是甚麼!來啦!《劍星》與人氣手遊《勝利女神:妮姬》合作的 DLC 6月就有得玩!

發售日:2025 年 6 月

平台:PS5、PC

Sony|全新遊戲《Blue Prince》食字玩Blue Print,即時建築平面圖,遊戲結合策略與解謎元素,主角「藍色王子」需要走入房間排列會不斷隨機改變的霍利山莊,尋找傳說中的46號房。

發售日:2025 年春季

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

Abiotic FactorSony|多人合作開放世界生存遊戲,早前在 Steam 推出率先試玩反應不俗,期待推出PS5版本。

發售日:2025 年夏季

平台:PS5/Steam

湮滅之潮|中國團隊 Eclipse Glow Studio 製作了一款歐陸奇幻風格的動作冒險作品《湮滅之潮》(Tides of Annihilation),女主角終於唔係肥婆、唔係成面雀斑,一頭長髮飄飄、緊身戰衣加上長劍,不難令人想起《劍星》。

發售日:未公開

平台:PS5、Xbox Series X/S、PC

Metal Eden|一款科幻風格射擊遊戲,玩家將扮演女主角Aska,身穿Hyper Unit戰鬥服,拯救Moebius城的市民。

發售日:2025 年 5 月 6 日

平台:PS5、Xbox Series X/S、PC

MindsEye|《GTA》系列首席開發者自立門戶,製作了這款以人類對抗人工智能大軍的動作game《MindsEye》,從預告中可以見到大量「致敬」智能叛變 (I, Robot) 的場面。

發售日:2025 年夏季

平台:PS5、Xbox Series X/S、Steam

Saros|今次發布會壓軸登場的是《SAROS》,團隊曾開發過 PS5 特色作品《死亡回歸 Returnal》,奇幻中世界風戰甲,卻又拿著機槍,至於敵人就有點像日本風格的阿修羅,令人好生期待。

發售日:2026 年

平台:PS5