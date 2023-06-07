6月7日係《週刊少年JUMP》神作《JoJo 奇妙冒險》作者荒木飛呂彥生日，今年63歲的他，樣子不單沒有老，反而愈來愈後生！究竟他是怎麼keep的？有甚麼凍齡秘訣嗎？還是他跟Dio一樣已經不是人類？



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別說《JOJO奇妙冒險》已經是90年代作品，就算計《One Piece》、《Naruto》這一個世代的作者：尾田榮一郎、岸本齊史樣子都比荒木更老，不信的話可以點擊圖輯看看：

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荒木可能根本不會老

有網民將1985年至今，《少年Jump》刊登過的荒木照片整理起來，40幾年來，荒木好像真是沒有老過！後來更有驚人發現！翻查日本古籍，荒木飛呂彥早在1868年的明治維新時代已經有留影。有人解釋這張圖片是新選組成員土方歲三的照片，但反而更引人懷疑，荒木是否會在不同年代，用不同的化名活動，其實都是同一個人？（純粹搞笑）

有精明的網民將1985年至今，《少年Jump》刊登過的荒木照片整理起來，30幾年真是沒有老過！

荒木飛呂彥早在1868年的明治維新時代已經有留影

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那有波紋功？全靠清水洗面

前面說的當然都是開玩笑而已，荒木飛呂彥先生絕對是正常人類，1960年6月7日在日本仙台出世。在日前畫展記招，他首次認真回答了：「其實我的秘訣是每天用日本的自來水洗臉。你別看我皮膚比較好，今次畫展不是有幾張新作嗎？完成後我腰骨痛到不得了，其實我真的不年輕啦。」

2023年版荒木飛呂彥

實在《JoJo 奇妙冒險》的劇情中，第1部起出場的奸角Dio迪奧，因為石面具的力量變成吸血鬼，不老不死的他，在第3部再出場時竟然非常年輕。難道荒木也是吸血鬼？